«Батарея и True Tone»: Россияне жалуются на проблемы после обновления iOS 18
В случае использования запчастей с утерянных или украденных устройств возможна блокировка iPhone и запрос на ввод Apple ID, отметила в эфире НСН Ксения Шипкова.
После обновления операционной системы iOS 18 пользователи все чаще сталкиваются с предупреждениями о неоригинальных запчастях, а также с ограничением функциональности, как, например, невозможность отображения состояния батареи или работы функции True Tone после установки несертифицированных компонентов, заявила гендиректор сети сервисных центров по ремонту телефонов Педант.ру Ксения Шипкова в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что владельцы iPhone массово жалуются на сбои, которые могут быть связаны с обновлением iOS 18, вышедшей 16 сентября. Пользователи в соцсетях пишут, что после ее установки смартфоны начинают перегреваться и быстро разряжаются, у некоторых перестали работать видеозвонки, вибрация и кнопка перезагрузки. Причем указывается, что чаще всего с проблемами сталкиваются те, кто недавно ремонтировал устройства, например, менял дисплей или аккумулятор. Шипкова подтвердила увеличение жалоб.
«С выходом iOS 18 количество обращений владельцев iPhone в наши сервисные центры увеличилось. Основные жалобы связаны с заменой аккумулятора, дисплея и камеры. После обновления операционной системы пользователи все чаще сталкиваются с предупреждениями о неоригинальных запчастях, а также с ограничением функциональности, как, например, невозможность отображения состояния батареи или работы функции True Tone после установки несертифицированных компонентов», – сказала Шипкова.
Она отметила, что в случае использования запчастей с утерянных или украденных устройств при ремонте возможна блокировка iPhone и запрос на ввод Apple ID.
«Ремонт iPhone с iOS 18 требует использования исключительно оригинальных или сертифицированных Apple компонентов. Если же устанавливаются неоригинальные запчасти, могут появляться предупреждения, хотя основные функции остаются доступными. В случае использования запчастей с утерянных или украденных устройств возможна блокировка iPhone и запрос на ввод Apple ID», – указала собеседница НСН.
По словам Шипковой, чтобы избежать подобных проблем, владельцам iPhone нужно обращаться в проверенные сервисные центры, где используются только сертифицированные детали.
«Чтобы избежать подобных проблем, владельцам iPhone рекомендуем обращаться в проверенные сервисные центры, где недопустимо использование запчастей с краденных устройств, где используются только сертифицированные детали и предоставляется гарантия на работы. Это исключает риск некорректной работы устройства после ремонта и гарантирует соблюдение всех стандартов качества», – добавила она.
При этом ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер в разговоре с НСН заявил, что не фиксирует массовых жалоб после обновления iOS 18. По его словам, российские СМИ искусственно раздувают тему и преподносят искаженную информацию.
Майзлер отметил, что при установке запчасти, которая была в режиме пропажи, она определяется iPhone и работает. По его словам, деталь может не пройти инициализацию и просить Apple ID того iPhone, с которого она была снята. В результате, указал он, в настройках будет отображаться соответствующее уведомление, но это не значит, что iPhone заблокируется, передает «Радиоточка НСН».
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