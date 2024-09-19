«Батарея и True Tone»: Россияне жалуются на проблемы после обновления iOS 18

После обновления операционной системы iOS 18 пользователи все чаще сталкиваются с предупреждениями о неоригинальных запчастях, а также с ограничением функциональности, как, например, невозможность отображения состояния батареи или работы функции True Tone после установки несертифицированных компонентов, заявила гендиректор сети сервисных центров по ремонту телефонов Педант.ру Ксения Шипкова в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что владельцы iPhone массово жалуются на сбои, которые могут быть связаны с обновлением iOS 18, вышедшей 16 сентября. Пользователи в соцсетях пишут, что после ее установки смартфоны начинают перегреваться и быстро разряжаются, у некоторых перестали работать видеозвонки, вибрация и кнопка перезагрузки. Причем указывается, что чаще всего с проблемами сталкиваются те, кто недавно ремонтировал устройства, например, менял дисплей или аккумулятор. Шипкова подтвердила увеличение жалоб.