«Хайп и чушь»: Сервисные центры опровергли массовые жалобы россиян из-за iOS 18
СМИ переврали новость об обновлении iOS 18, никакой блокировки iPhone при установки деталей с утерянного устройства не произойдет, отметил в эфире НСН Кирилл Майзлер.
Владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер в разговоре с НСН заявил, что массовых жалоб россиян после обновления операционной системы iOS 18 не фиксируется. Он отметил, что российские СМИ искусственно раздувают тему и преподносят искаженную информацию.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что владельцы iPhone массово жалуются на сбои, которые могут быть связаны с обновлением операционной системы iOS 18, вышедшей 16 сентября. Пользователи в соцсетях пишут, что после ее установки смартфоны начинают перегреваться и быстро разряжаются, у некоторых перестали работать видеозвонки, вибрация и кнопка перезагрузки. Причем чаще всего с проблемами сталкиваются те, кто недавно ремонтировал устройства, например, менял дисплей или аккумулятор. Майзлер заявил, что проблемы не связаны с iOS 18.
«Не заметили роста жалоб. Это, по большей части, хайп, который раздувают российские СМИ. Даже та новость, которая была до выхода iOS 18 и говорила о том, что запчасти теперь будут привязаны к iPhone и если он в режиме пропажи, то такие запчасти могут работать с ограниченным функционалом… Тут же эту новость российские СМИ подхватили с кликбейтным заголовком, что iPhone заблокируются при установке в них ворованных запчастей. Очень бессовестно все поступили, это неправда. При установке запчасти, которая просто даже в режиме пропажи была в iPhone, она определяется iPhone, работает, но если мы говорим про дисплей, то она не сможет пройти инициализацию и будет просить Apple ID того iPhone, с которого она была снята. Если мы ее не знаем, то просто в настройках будет висеть уведомление, но это не значит, что iPhone заблокируется», – сказал Майзлер.
Также он отметил, что ряд пользователей, которые использовали неоригинальные детали для ремонта, вообще не заметят изменений после обновления iOS 18.
«В каждой запчасти есть микросхема, в которой записан серийный номер iPhone, к которому она относится. Мы при замене дисплея и аккумуляторов эту микросхему с родной детали перепаивали на новую деталь и таким образом для iPhone вообще не было понимания, что в него поставили новую деталь. Он считывает с микросхемы информацию, она точно такая же, весь функционал есть: True Tone работает, емкость аккумулятора показывается, никаких уведомлений в настройках о том, что менялась деталь, нет, даже с выходом iOS 18. А тот, кто так не делал, для них после обновления на iOS 18 появилось сообщение о том, что у вас установлена новая деталь, нужно пройти ее инициализацию. Если это китайская совсем деталька, то она может не инициализироваться. Хотя тоже детали все разные от китайских посовщиков. Какие-то инициализируются, какие-то нет», – добавил Майзлер.
В свою очередь владелец магазина техники Apple MARRKET222 Карлен Минасян в беседе с НСН назвал информацию о массовых жалобах россиян после обновления iOS 18 чушью.
«Сказать, что есть какой-то ажиотаж, не могу. Не скажу, что те люди, которые обновляли свои телефоны, пишут, звонят, говорят, что не работает. Нагревается любой iPhone и нагревается всегда, а когда стоит на зарядке – это база. Информация о массовых обращениях в сервисные центры – чушь», – сказал Минасян.
В новой iOS 18 появилась функция, которая ограничивает возможности калибровки новых деталей, если те были сняты с утерянного или украденного телефона. Если на этапе сопряжения детали выяснится, что ее номер связан с устройством, которое помечено как утерянное или краденное, появится уведомление об этом. При этом ряд СМИ преподнесли информацию так, что Apple якобы начнет блокировать iPhone, при ремонте которых использовались запчасти краденных «донорских» iPhone, передает «Радиоточка НСН».
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