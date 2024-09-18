«Хайп и чушь»: Сервисные центры опровергли массовые жалобы россиян из-за iOS 18

Владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер в разговоре с НСН заявил, что массовых жалоб россиян после обновления операционной системы iOS 18 не фиксируется. Он отметил, что российские СМИ искусственно раздувают тему и преподносят искаженную информацию.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что владельцы iPhone массово жалуются на сбои, которые могут быть связаны с обновлением операционной системы iOS 18, вышедшей 16 сентября. Пользователи в соцсетях пишут, что после ее установки смартфоны начинают перегреваться и быстро разряжаются, у некоторых перестали работать видеозвонки, вибрация и кнопка перезагрузки. Причем чаще всего с проблемами сталкиваются те, кто недавно ремонтировал устройства, например, менял дисплей или аккумулятор. Майзлер заявил, что проблемы не связаны с iOS 18.