«Превратится в галошу»: Россиян предостерегли от нового обновления iOS 18

После установки очередного обновления iOS часто бывает, что iPhone превращается в медленную галошу, каждый конкретный пользователь должен оценивать потребность в них, предупредил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.

Ранее в бета-версии новой iOS 18 разработчики заметили функцию, которая ограничивает возможности калибровки новых деталей, если те были сняты с утерянного или украденного телефона. Если на этапе сопряжения детали выяснится, что ее номер связан с устройством, которое помечено как утерянное или краденное, появится уведомление об этом. Новая операционная система для общего пользования появится 16 сентября.