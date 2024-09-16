«Превратится в галошу»: Россиян предостерегли от нового обновления iOS 18

После установки нового обновления iOS ремонтировать iPhone в России может стать сложнее, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. 

После установки очередного обновления iOS часто бывает, что iPhone превращается в медленную галошу, каждый конкретный пользователь должен оценивать потребность в них, предупредил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.

Ранее в бета-версии новой iOS 18 разработчики заметили функцию, которая ограничивает возможности калибровки новых деталей, если те были сняты с утерянного или украденного телефона. Если на этапе сопряжения детали выяснится, что ее номер связан с устройством, которое помечено как утерянное или краденное, появится уведомление об этом. Новая операционная система для общего пользования появится 16 сентября.

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«Я бы не спешил вообще никому советовать ставить яблочное обновление. Если мы говорим о новых устройствах, они могут добавить какие-то новые функции, даже что-то сделать лучше. Но если мы говорим о старых устройствах, то ты покупаешь из магазина новый iPhone или iPad, он супербыстро работает. Проходит время, ты на него устанавливаешь некоторое количество обновлений, и он превращается просто в медленную галошу из-за этих обновлений. Обновление стоит ставить крупное и в том случае, если вы четко знаете, зачем вы это делаете, чего хотите добиться. Но это не только в контексте того, что отремонтировать устройство станет вполне возможно сложнее после такого обновления. Они же могут эту систему подтянуть и для предыдущих версий iOS. Apple внедряет сложные механизмы для противодействия кражам своих устройств и установки неавторизованных запчастей», - сказал Корнейчук.

Он отметил, что новой функцией Apple намерена бороться со злоумышленниками, которые продают официальные комплектующие на «черном» рынке.

«Здесь в первую очередь именно фактор борьбы со злоумышленниками, которые штурмуют Apple Shop в США особенно. Они выносят оттуда iPhone и потом продают комплектующие на "черном" рынке. Чтобы сделать менее привлекательным этот «бизнес», Apple должны были что-то придумать, и оно выглядит именно как ответом на вот эти ситуации, которые все чаще и чаще происходят в тех же США», - добавил собеседник НСН.

В свою очередь генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что люди значительно экономят, покупая неоригинальные комплектующие для iPhone. Вместе с тем он напомнил, что такие детали приводят к проблемам с устройством.

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«Люди действительно экономят на этом. Потому что стоимость комплектующих оригинальных достаточно большая. Можно поменять оригинальное стекло за 30 тысяч рублей, а неоригинальное взять за 10. Но оно будет приводить к определенным негативным моментам использования смартфона. Компания в праве защищать свою продукцию. Конечно, было бы логично, как это в автомобилях есть, сделать срок гарантии, а потом уже человек делает все, что хочет… Здесь получается так, что за человека решают», - сказал Кусков.

О намерении бороться с разборкой украденных смартфонов на запчасти компания объявляла еще в апреле. Новую операционную систему, которая сможет распознавать краденые детали, будут поддерживать модели от XR и новее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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