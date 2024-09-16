«Превратится в галошу»: Россиян предостерегли от нового обновления iOS 18
После установки нового обновления iOS ремонтировать iPhone в России может стать сложнее, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
После установки очередного обновления iOS часто бывает, что iPhone превращается в медленную галошу, каждый конкретный пользователь должен оценивать потребность в них, предупредил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.
Ранее в бета-версии новой iOS 18 разработчики заметили функцию, которая ограничивает возможности калибровки новых деталей, если те были сняты с утерянного или украденного телефона. Если на этапе сопряжения детали выяснится, что ее номер связан с устройством, которое помечено как утерянное или краденное, появится уведомление об этом. Новая операционная система для общего пользования появится 16 сентября.
«Я бы не спешил вообще никому советовать ставить яблочное обновление. Если мы говорим о новых устройствах, они могут добавить какие-то новые функции, даже что-то сделать лучше. Но если мы говорим о старых устройствах, то ты покупаешь из магазина новый iPhone или iPad, он супербыстро работает. Проходит время, ты на него устанавливаешь некоторое количество обновлений, и он превращается просто в медленную галошу из-за этих обновлений. Обновление стоит ставить крупное и в том случае, если вы четко знаете, зачем вы это делаете, чего хотите добиться. Но это не только в контексте того, что отремонтировать устройство станет вполне возможно сложнее после такого обновления. Они же могут эту систему подтянуть и для предыдущих версий iOS. Apple внедряет сложные механизмы для противодействия кражам своих устройств и установки неавторизованных запчастей», - сказал Корнейчук.
Он отметил, что новой функцией Apple намерена бороться со злоумышленниками, которые продают официальные комплектующие на «черном» рынке.
«Здесь в первую очередь именно фактор борьбы со злоумышленниками, которые штурмуют Apple Shop в США особенно. Они выносят оттуда iPhone и потом продают комплектующие на "черном" рынке. Чтобы сделать менее привлекательным этот «бизнес», Apple должны были что-то придумать, и оно выглядит именно как ответом на вот эти ситуации, которые все чаще и чаще происходят в тех же США», - добавил собеседник НСН.
В свою очередь генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что люди значительно экономят, покупая неоригинальные комплектующие для iPhone. Вместе с тем он напомнил, что такие детали приводят к проблемам с устройством.
«Люди действительно экономят на этом. Потому что стоимость комплектующих оригинальных достаточно большая. Можно поменять оригинальное стекло за 30 тысяч рублей, а неоригинальное взять за 10. Но оно будет приводить к определенным негативным моментам использования смартфона. Компания в праве защищать свою продукцию. Конечно, было бы логично, как это в автомобилях есть, сделать срок гарантии, а потом уже человек делает все, что хочет… Здесь получается так, что за человека решают», - сказал Кусков.
О намерении бороться с разборкой украденных смартфонов на запчасти компания объявляла еще в апреле. Новую операционную систему, которая сможет распознавать краденые детали, будут поддерживать модели от XR и новее, передает «Радиоточка НСН».
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