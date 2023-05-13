Бастрыкин заявил о коррупции в корпорации в РФ при выполнении оборонзаказа

Глава Следственного комитета РФ заявил, что корпорации в России при выполнении гособоронзаказ допускают коррупцию и воровство в тяжелое для страны время. Свое заявление он сделал на Петербургском международном юридическом форуме.

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По его словам, даже в оборонной промышленности используют мошеннические схемы.

«В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, наши некоторые корпорации допускают факты коррупции, воровства, дальше уже просто ехать некуда», - заявил Бастрыкин.

Ранее городской суд в Батайске Ростовской области приговорил к пяти годам заключения условно руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ "Вектор"» Анатолия Михалина, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Следственный КомитетГособоронзаказКоррупцияАлександр Бастрыкин

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