Бастрыкин заявил о коррупции в корпорации в РФ при выполнении оборонзаказа

По его словам, даже в оборонной промышленности используют мошеннические схемы.

«В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, наши некоторые корпорации допускают факты коррупции, воровства, дальше уже просто ехать некуда», - заявил Бастрыкин.

Ранее городской суд в Батайске Ростовской области приговорил к пяти годам заключения условно руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ "Вектор"» Анатолия Михалина, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.



