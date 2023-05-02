Шойгу: Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Вооружённых сил России зависят от пополнения вооружения, сообщает РИА Новости.

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В ходе селекторного совещания он указал, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны была поставлена задача быстро нарастить темпы производства, а объёмы закупок увеличились.

«По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз», - уточнил глава военного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки, в кратчайшее время ей следует вдвое увеличить производство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mod_russia
ТЕГИ:ВооружениеОПКМинобороны РФСергей Шойгу

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