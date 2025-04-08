ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
Вооруженные силы Украины завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщает РИА Новости.
Колумбийский посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что точных данных о количествое колумбийцев, участвующих в конфликте, нет. При этом известно о 70-80 ликвидированных наемниках в боях.
В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Ранее стало известно, что наёмники из Колумбии массово уезжают из Киева из-за проблем у Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru