В России впервые осудили главу предприятия ОПК за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа
Городской суд в Батайске Ростовской области приговорил к пяти годам заключения условно руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ "Вектор"» Анатолия Михалина, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным правоохранителей, в течение двух лет Михалин умышленно включал фиктивные затраты в стоимость продукции государственного оборонзаказа. Сумма ущерба не называется.
«Михалин признан виновным ... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно», — указали в ФСБ.
Приговор по предполагающей тяжкие последствия второй части статьи «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» был вынесен в стране впервые. Довольно мягкое наказание для Михалина связано с полным признанием обвиняемым своей вины и возмещением ущерба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru