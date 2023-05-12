В России впервые осудили главу предприятия ОПК за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

По данным правоохранителей, в течение двух лет Михалин умышленно включал фиктивные затраты в стоимость продукции государственного оборонзаказа. Сумма ущерба не называется.

«Михалин признан виновным ... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно», — указали в ФСБ.

Приговор по предполагающей тяжкие последствия второй части статьи «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» был вынесен в стране впервые. Довольно мягкое наказание для Михалина связано с полным признанием обвиняемым своей вины и возмещением ущерба.

