Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп объявил журналистам о проведении прямых переговоров с Ираном.
Они пройдут 12 апреля «почти на высшем уровне». По словам президента США, переговоры касаются ядерной программы. При этом он не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное.
Трамп отметил, что переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий и станет «гораздо более сильной».
Ранее Министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не собирается создавать ядерное оружие ни при каких условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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