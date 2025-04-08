Трамп анонсировал переговоры с Ираном

Они пройдут 12 апреля «почти на высшем уровне». По словам президента США, переговоры касаются ядерной программы. При этом он не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное.

Трамп отметил, что переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий и станет «гораздо более сильной».

Ранее Министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не собирается создавать ядерное оружие ни при каких условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

