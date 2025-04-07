Трамп обвинил ЕС в недобросовестной торговле с США
7 апреля 202523:54
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз ведет себя несправедливо в торговых отношениях с Вашингтоном. Об этом он сообщил журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, страны ЕС ограничивают поставки американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции.
Он подчеркнул, что подобная политика больше не будет терпимой для США.
Глава Белого дома также выразил мнение, что создание Евросоюза было направлено на то, чтобы ослабить позиции США в мировой торговле, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кобахидзе обвинил в продолжении конфликта вокруг Украины глубинное государство
- США продлили разрешение компаниям платить налоги в России
- ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
- Трамп анонсировал переговоры с Ираном
- Трамп обвинил ЕС в недобросовестной торговле с США
- Трамп рассказал о контактах США с Москвой и Киевом
- Volkswagen может начать выпускать военную технику для Rheinmetall
- Вдова погибшего в Египте врача высказалась о поддержке в перевозке тела
- Правительство Сербии возглавит врач-эндокринолог Джуро Мацут
- BadComedian опроверг утверждения о своем влиянии на создание сериала «Актерище»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru