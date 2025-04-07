Трамп обвинил ЕС в недобросовестной торговле с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз ведет себя несправедливо в торговых отношениях с Вашингтоном. Об этом он сообщил журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, страны ЕС ограничивают поставки американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

Фон дер Ляйен предупредила, что ЕС перенаправит торговлю с США на остальной мир

Он подчеркнул, что подобная политика больше не будет терпимой для США.

Глава Белого дома также выразил мнение, что создание Евросоюза было направлено на то, чтобы ослабить позиции США в мировой торговле, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ТорговляЕвросоюзСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры