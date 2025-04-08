США продлили разрешение компаниям платить налоги в России

Американские власти продлили разрешение физлицам и организациям в США платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин страны.

Макфол назвал позором решение американских компаний платить налоги в бюджет России

Мера будет действовать до 9 июля. Речь идет о платежах с участием Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что крупные бизнесмены ногами стоят на российской земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НалогиРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры