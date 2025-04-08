США продлили разрешение компаниям платить налоги в России
8 апреля 202500:33
Американские власти продлили разрешение физлицам и организациям в США платить налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин страны.
Мера будет действовать до 9 июля. Речь идет о платежах с участием Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что крупные бизнесмены ногами стоят на российской земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru