Бастрыкин: Около 10 тысяч мигрантов с гражданством России стали участниками СВО

«В октябре 2023 года в СК создана специальная группа. В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян», - сказал глава ведомства.

По его словам, за четыре месяца 2024 года в Москву прибыли 1,2 миллиона мигрантов, в Санкт-Петербург – 860 тысяч мигрантов. Бастрыкин отметил важность синхронизации процедуры получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России 16,2 миллиона мигрантов, что составляет 12% всего населения страны, многие мигранты не знают русского языка.

