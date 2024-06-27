Бастрыкин: Около 10 тысяч мигрантов с гражданством России стали участниками СВО
Порядка 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, направлены в зону проведения спецоперации на Украине, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В октябре 2023 года в СК создана специальная группа. В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян», - сказал глава ведомства.
По его словам, за четыре месяца 2024 года в Москву прибыли 1,2 миллиона мигрантов, в Санкт-Петербург – 860 тысяч мигрантов. Бастрыкин отметил важность синхронизации процедуры получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России 16,2 миллиона мигрантов, что составляет 12% всего населения страны, многие мигранты не знают русского языка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru