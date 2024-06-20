В России будут отслеживать факты незнания мигрантами русского языка
Рособрнадзор планирует собирать факты об отсутствии минимального уровня знаний русского языка у иностранцев, имеющих действующий сертификат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.
В документе отмечается, что Рособрнадзор будет обращать внимание на поступление от органа исполнительной власти информации о трех и более фактах за квартал, подтверждающих «отсутствие у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень».
Как уточнили в ведомстве, если незнание русского языка мигрантом с сертификатом подтвердится, то в выдавшей документ организации будет проведена внеплановая проверка. При этом такие меры согласуют с Генпрокуратурой.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости внедрить устную часть в экзамене по русскому языку для иностранцев, по словам руководителя ведомства, необходимые для этого методики и подходы уже готовы, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru