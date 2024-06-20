В России будут отслеживать факты незнания мигрантами русского языка

В документе отмечается, что Рособрнадзор будет обращать внимание на поступление от органа исполнительной власти информации о трех и более фактах за квартал, подтверждающих «отсутствие у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень».

Как уточнили в ведомстве, если незнание русского языка мигрантом с сертификатом подтвердится, то в выдавшей документ организации будет проведена внеплановая проверка. При этом такие меры согласуют с Генпрокуратурой.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости внедрить устную часть в экзамене по русскому языку для иностранцев, по словам руководителя ведомства, необходимые для этого методики и подходы уже готовы, напоминает Ura.ru.

