Бастрыкин дал поручение расследовать факт обстрела брянского села Ломаковка
По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина начинается расследование факта обстрела села Ломаковка в Брянской области со стороны Украины, сообщает пресс-служба СК.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному комитету СК установить все обстоятельства совершенного преступления и конкретных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности», - цитирует сообщение ТАСС.
Ранее село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу с территории Украины, есть повреждения. Повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, сообщил глава региона Александр Богомаз.
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