Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины
30 июля 202208:21
Село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу с территории Украины, есть повреждения. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений», — написал губернатор в Telegram.
На месте инцидента работают оперативные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru