Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу с территории Украины, есть повреждения. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений», — написал губернатор в Telegram.

На месте инцидента работают оперативные службы.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБрянская Область
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