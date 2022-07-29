Российские военные нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область ВСУ
Российские военные нанесли ответный удар по украинским силовикам после обстрела ВСУ приграничного района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, Вооруженные силы РФ ударили по противнику «в рамках выполнения боевых задач», пишет RT.
«В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», — написал Богомаз в Telegram.
Ранее губернатор сообщил об обстреле села Сачковичи в Климовском районе. В результате была повреждена линия электропередач, никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru