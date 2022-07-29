Российские военные нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область ВСУ

НСН-Москва Столица выставляет на торги 54 нежилых помещения под бизнес Будущие собственники смогут открыть в помещениях магазины, офисы и другие учреждения Больше всего лотов предлагается в Центральном административном округе Инвестиционный портал Москвы представляет более 150 помещений