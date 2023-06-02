В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников
Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для российских школьников.
По мнению парламентария, необходимо разработать соответствующий закон.
«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку"», — цитирует Даванкова РИА Новости.
Вице-спикер считает, что разгрузка детей и учителей «пойдет на пользу».
Ранее «Новые люди» предложили отменить штрафы для россиян, которые проживают по месту пребывания или месту жительства без регистрации, напоминает РИА ФАН.
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