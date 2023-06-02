В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников

Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для российских школьников.

В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права или ОСАГО

По мнению парламентария, необходимо разработать соответствующий закон.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку"», — цитирует Даванкова РИА Новости.

Вице-спикер считает, что разгрузка детей и учителей «пойдет на пользу».

Ранее «Новые люди» предложили отменить штрафы для россиян, которые проживают по месту пребывания или месту жительства без регистрации, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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