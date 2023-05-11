«Разучатся решать задачи»: Разработчик назвал минусы внедрения ИИ в школах
Школьники должны сперва научиться решать задачи используя собственный мозг, сказал НСН Станислав Ашманов.
Гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов заявил в беседе с НСН, что инициатива внедрения искусственного интеллекта в школах может привести к тому, что дети в будущем не смогут самостоятельно решать задачи и писать грамотные тексты.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил обучать школьников использованию искусственного интеллекта, направил обращение министру просвещения. По его мнению, обучение использованию ИИ может помочь в развитии у школьников критического мышления, подготовить их к рынку труда будущего. Также он предложил обсудить использование нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на учителей. Ашманов считает, что детей надо учить созданию нейросетей.
«То, что предлагается, это называется «давайте мы будем учить использовать Microsoft, но не будем учить его разрабатывать. Насколько мне известно, в школах на уроке математики нельзя использовать калькулятор. Потому мне кажется странной инициатива использовать ИИ для решения задач. Все-таки школьники должны сперва научиться решать задачи используя собственный мозг. Я беспокоюсь, что такая инициатива приведет к тому, что школьники разучатся решать задачи, писать грамотные тексты без использования нейросети», - сказал Ашманов.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что в обучении детей работе с искусственным интеллектом главной составляющей будет компетенция учителя.
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