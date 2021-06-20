Барщевский подтвердил возможность отстранения не желающих прививаться сотрудников

«С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились. Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка», - пояснил юрист.

Михаил Барщевский напомнил об уголовной ответственности за предоставление поддельного сертификата о вакцинации.

«В данной ситуации «левая» справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей», - заявил Барщевский.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить.

Напомним, обязательная вакцинация в Москве предусматривает прививки у 60% работников сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, сферы бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, и ряд других организаций.

