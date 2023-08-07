«Бардак!»: В союзе пациентов удивились отказу делать УЗИ без направления врача
Гражданин имеет право самостоятельно за свой счет обратиться в медучреждение за диагностикой своего состояния без направления врача, отметил в эфире НСН председатель союза Ян Власов.
Медорганизации действительно имеют право отказать пациенту в проведении исследований без направления врача, рассказал председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью НСН. Однако, указал он, отказ проводить УЗИ без направления является странным, так как процедура не несет никакого вреда для здоровья.
Накануне Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. С иском изначально обратилась женщина, которой врач в госполиклинике рекомендовал пройти УЗИ. Частная клиника эту рекомендацию не приняла - она не была оформлена как направление. Пациентка же считала, что достаточно предоставить данные от врача, а клинику она выберет сама. В итоге спор дошел до Верховного суда, который встал на сторону частной клиники, а не пациентки. Ян Власов отметил, что в данном случае ему непонятна причина отказа частной клиники.
«При направлении на медицинские мероприятия, медучреждение руководствуется заключением врача: назначение, выписка. Другое дело, что гражданин может самостоятельно обратиться в медучреждение за диагностикой своего состояния за свой счет вне зависимости от консультаций врача. Большой ряд диагностических процедур, особенно УЗИ, не связаны с возможностью создать вред для здоровья. С одной стороны, медорганизация может отказать, в том числе на основании того, что врач не сделал направление. Но с другой стороны, так как сама процедура не несет в себе никаких рисков для пациентки, причина отказа для меня остается непонятной. Что такого они там защищают?», - сказал Власов.
По его словам, в системе здравоохранения России «творится бардак». Он объяснил, что россияне без рецептов покупают препараты в аптеках, которые могут принести вред здоровью, при этом пациентам отказывают в безопасных исследованиях.
«Мы видим, что люди без рецептов покупают препараты в аптечных сетях, те, которые реально могут нарушить здоровье. Либо покупают различного рода медицинские услуги у частных компаний, которые даже не имеют лицензию на оказание этих услуг. Одним словом, у нас творится бардак в системе управления здравоохранения. У нас есть случаи, которые действительно могут принести вред гражданину, и с ними надо бороться. А с другой стороны, есть случаи, которые не несут вреда гражданину, но бывает, наказываются», - резюмировал Власов.
Так, на иск женщины отреагировали в Минздраве. Ведомство направило в суд свои возражения, подчеркнув, что нужно сохранять действующие нормы закона, чтобы обеспечить «безопасность и целесообразность проведения процедуры», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве BMW сбил летящий беспилотник
- Объем наличных в России вырос рекордно за 25 лет
- ФК «Зенит» выпустил клип на неофициальный гимн команды от группы «Король и Шут»
- Продвижение российских войск на купянском направлении составило 11 км
- Отель в Подмосковье пообещал компенсировать испорченный отдых отравившимся гостям
- Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы «Казанскому стрелку»
- Гладков: Беспилотник самолетного типа сбили на подлете к Белгороду
- На Сахалине открылся самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке
- Торговый центр загорелся в подмосковном поселке Верея
- Hurriyet: Путин посетит Турцию в последнюю неделю августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru