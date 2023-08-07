«Бардак!»: В союзе пациентов удивились отказу делать УЗИ без направления врача

Накануне Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. С иском изначально обратилась женщина, которой врач в госполиклинике рекомендовал пройти УЗИ. Частная клиника эту рекомендацию не приняла - она не была оформлена как направление. Пациентка же считала, что достаточно предоставить данные от врача, а клинику она выберет сама. В итоге спор дошел до Верховного суда, который встал на сторону частной клиники, а не пациентки. Ян Власов отметил, что в данном случае ему непонятна причина отказа частной клиники.

«При направлении на медицинские мероприятия, медучреждение руководствуется заключением врача: назначение, выписка. Другое дело, что гражданин может самостоятельно обратиться в медучреждение за диагностикой своего состояния за свой счет вне зависимости от консультаций врача. Большой ряд диагностических процедур, особенно УЗИ, не связаны с возможностью создать вред для здоровья. С одной стороны, медорганизация может отказать, в том числе на основании того, что врач не сделал направление. Но с другой стороны, так как сама процедура не несет в себе никаких рисков для пациентки, причина отказа для меня остается непонятной. Что такого они там защищают?», - сказал Власов.

По его словам, в системе здравоохранения России «творится бардак». Он объяснил, что россияне без рецептов покупают препараты в аптеках, которые могут принести вред здоровью, при этом пациентам отказывают в безопасных исследованиях.