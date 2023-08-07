«Бардак!»: В союзе пациентов удивились отказу делать УЗИ без направления врача

Гражданин имеет право самостоятельно за свой счет обратиться в медучреждение за диагностикой своего состояния без направления врача, отметил в эфире НСН председатель союза Ян Власов.

Медорганизации действительно имеют право отказать пациенту в проведении исследований без направления врача, рассказал председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью НСН. Однако, указал он, отказ проводить УЗИ без направления является странным, так как процедура не несет никакого вреда для здоровья.

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Накануне Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. С иском изначально обратилась женщина, которой врач в госполиклинике рекомендовал пройти УЗИ. Частная клиника эту рекомендацию не приняла - она не была оформлена как направление. Пациентка же считала, что достаточно предоставить данные от врача, а клинику она выберет сама. В итоге спор дошел до Верховного суда, который встал на сторону частной клиники, а не пациентки. Ян Власов отметил, что в данном случае ему непонятна причина отказа частной клиники.

«При направлении на медицинские мероприятия, медучреждение руководствуется заключением врача: назначение, выписка. Другое дело, что гражданин может самостоятельно обратиться в медучреждение за диагностикой своего состояния за свой счет вне зависимости от консультаций врача. Большой ряд диагностических процедур, особенно УЗИ, не связаны с возможностью создать вред для здоровья. С одной стороны, медорганизация может отказать, в том числе на основании того, что врач не сделал направление. Но с другой стороны, так как сама процедура не несет в себе никаких рисков для пациентки, причина отказа для меня остается непонятной. Что такого они там защищают?», - сказал Власов.

По его словам, в системе здравоохранения России «творится бардак». Он объяснил, что россияне без рецептов покупают препараты в аптеках, которые могут принести вред здоровью, при этом пациентам отказывают в безопасных исследованиях.

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«Мы видим, что люди без рецептов покупают препараты в аптечных сетях, те, которые реально могут нарушить здоровье. Либо покупают различного рода медицинские услуги у частных компаний, которые даже не имеют лицензию на оказание этих услуг. Одним словом, у нас творится бардак в системе управления здравоохранения. У нас есть случаи, которые действительно могут принести вред гражданину, и с ними надо бороться. А с другой стороны, есть случаи, которые не несут вреда гражданину, но бывает, наказываются», - резюмировал Власов.

Так, на иск женщины отреагировали в Минздраве. Ведомство направило в суд свои возражения, подчеркнув, что нужно сохранять действующие нормы закона, чтобы обеспечить «безопасность и целесообразность проведения процедуры», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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