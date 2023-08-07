Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления специалиста
Верховный суд России запретил проводить ультразвуковое исследование без направления медиков. Соответствующий судебный акт опубликован на официальном сайте учреждения.
ВС рассмотрел жалобу пациентки, которой отказали в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. По мнению россиянки, подобное требование ограничивает ее права. Кроме того, в заявлении отмечалось, что закон требует от выписывающего направление медика указать место проведения процедуры, и это ограничивает конкуренцию при оказании услуг.
Минздрав направил в суд письменные возражения, в которых ведомство указало на необходимость сохранить существующие нормы для обеспечения безопасности и целесообразности медпроцедур.
«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые ... нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», — заключили в суде.
Решение Верховного суда вступило в законную силу.
Ранее ВС оставил в силе приговор экс-советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, которому дали 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене, напоминает RT.
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