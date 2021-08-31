«Бардак с кадрами». За что на самом деле «хлопнули» пять генералов МВД

Ранее сообщалось, что Понорца, Краснова и Демина отстранили от службы из-за того, что они поручились за экс-начальника камчатского УМВД Михаила Киселева, задержанного по делу о превышении полномочий и получении взятки. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что это первый случай, когда генералов отстраняют от должностей из-за того, что они дали неправильные рекомендации.

«Такое происходит в первый раз, по крайней мере, публично. Но причины этих отстранений вызывают вопросы. Как мне кажется, отстранения, связанные с дачей рекомендаций, это верхушка айсберга. Мне кажется, там есть другие подводные течения. Может быть, заменить захотели этих руководителей за что-то другое. Например, Андрей Владимирович Понорец дал рекомендацию Киселеву, замначальнику Главка. Он Киселева знал как нормального сотрудника, и что с ним произойдет на Камчатке, было сложно предвидеть. Как будет вести себя человек, когда его поманят миллионами - возьмет, не возьмет – это практически невозможно установить», - рассказал Пашкин.

Глава профсоюза заявил, как на самом деле обстоят дела с поручительством в органах.

«Эти рекомендации в настоящее время – профанации. Приведу пример. Из Москвы сотрудник переводится в МВД. Допустим, сотрудник УСБ Москвы переходит в УСБ МВД. И там должны два человека дать ему рекомендацию. Они его в глаза не видели никогда! Начальник Макаров подписывает, что нужно рассмотреть этот вопрос, а это означает, что фактически человека нужно принять. И начальник отдела, куда он идет, вызывает двух своих оперов-фээсбэшников и говорит: «Ребята, ему подпишите». Они говорят: «Мы его не знаем». А он: «Вопросы есть – вопросов нет». И вот они сидят - палец в небо - и думают, что написать. Как я с ним познакомился, как он зарекомендовал. Вот что происходит на самом деле. Здесь-то Понорец Киселева знал, но система такая. А сейчас вообще все будут отказываться писать рекомендации, после того, как генералов хлопнули. Так что интересная ситуация, очень», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

По его словам, в профсоюз стали в последнее время поступать обращения от кадровиков Главного управления МВД.

«Сейчас некоторые кадровики даже жалуются в профсоюз, что бардак стал в Главке именно по кадровой службе. Пока что временно этим занимается начальник штаба Главка Сергей Попов, он в кадрах особо не разбирается, а начальник кадров болеет. Получился такой диссонанс, и это сказывается на работе московского Главка», - отметил он.