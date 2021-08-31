«Бардак с кадрами». За что на самом деле «хлопнули» пять генералов МВД
Глава Московского профсоюза полиции рассказал, что официальные причины отстранения генералов – лишь верхушка айсберга, за которой прячется нечто иное.
Президент России Владимир Путин освободил от должностей пять генералов МВД. Должностей лишились заместители начальника полиции Москвы генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов и генерал-майор полиции Юрий Демин.
Ранее сообщалось, что Понорца, Краснова и Демина отстранили от службы из-за того, что они поручились за экс-начальника камчатского УМВД Михаила Киселева, задержанного по делу о превышении полномочий и получении взятки. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что это первый случай, когда генералов отстраняют от должностей из-за того, что они дали неправильные рекомендации.
«Такое происходит в первый раз, по крайней мере, публично. Но причины этих отстранений вызывают вопросы. Как мне кажется, отстранения, связанные с дачей рекомендаций, это верхушка айсберга. Мне кажется, там есть другие подводные течения. Может быть, заменить захотели этих руководителей за что-то другое. Например, Андрей Владимирович Понорец дал рекомендацию Киселеву, замначальнику Главка. Он Киселева знал как нормального сотрудника, и что с ним произойдет на Камчатке, было сложно предвидеть. Как будет вести себя человек, когда его поманят миллионами - возьмет, не возьмет – это практически невозможно установить», - рассказал Пашкин.
Глава профсоюза заявил, как на самом деле обстоят дела с поручительством в органах.
«Эти рекомендации в настоящее время – профанации. Приведу пример. Из Москвы сотрудник переводится в МВД. Допустим, сотрудник УСБ Москвы переходит в УСБ МВД. И там должны два человека дать ему рекомендацию. Они его в глаза не видели никогда! Начальник Макаров подписывает, что нужно рассмотреть этот вопрос, а это означает, что фактически человека нужно принять. И начальник отдела, куда он идет, вызывает двух своих оперов-фээсбэшников и говорит: «Ребята, ему подпишите». Они говорят: «Мы его не знаем». А он: «Вопросы есть – вопросов нет». И вот они сидят - палец в небо - и думают, что написать. Как я с ним познакомился, как он зарекомендовал. Вот что происходит на самом деле. Здесь-то Понорец Киселева знал, но система такая. А сейчас вообще все будут отказываться писать рекомендации, после того, как генералов хлопнули. Так что интересная ситуация, очень», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
По его словам, в профсоюз стали в последнее время поступать обращения от кадровиков Главного управления МВД.
«Сейчас некоторые кадровики даже жалуются в профсоюз, что бардак стал в Главке именно по кадровой службе. Пока что временно этим занимается начальник штаба Главка Сергей Попов, он в кадрах особо не разбирается, а начальник кадров болеет. Получился такой диссонанс, и это сказывается на работе московского Главка», - отметил он.
СМИ сообщают, что Агафьева и Шаробаров написали заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Пашкин считает, что причина отстранения от должности Шаробарова может заключаться в другом.
«Обычно генералы стараются держаться до последнего. Что касается Шаробарова, то он являлся начальником Главного управления по транспорту. Год или полтора назад были проверены все управления Москвы по округам. И, насколько я знаю, им поставили неуд. То есть проверка показала, что работа этих управлений на транспорте неудовлетворительная. И транспортная полиция осталась. Шаробаров естественно мешал ее ликвидации. Ставил палки в колеса, чтобы не лишиться должности. Вот его и лишили за это, мне так кажется», - предположил глава Московского профсоюза.
Ранее политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал отставку генералов МВД «лифтом в Москву» для силовиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Консул КНДР погиб в ДТП в Приамурье
- Песков: Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию по итогам переговоров
- В Кремле заявили о невмешательстве в отношения Украины и США
- Песков заверил, что у Путина необходимый защитный уровень антител
- ОП Москвы: К корпусу наблюдателей за выборами присоединились 15 тыс человек
- Песков: если «Мужское государство» нарушает закон, то правоохранители должны реагировать
- Качество строительства 120 домов по реновации проверено в Москве с начала года
- Мурашко заявил о риске смерти в течение шести месяцев после перенесённого COVID-19
- Неизвестные заявили о минировании Мосгорсуда
- «Плавающую» приватизацию запустят в РФ с 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru