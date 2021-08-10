«Даже московских не пожалели!» Массовые отставки генералов МВД назвали сигналом остальным
Отставки генералов свидетельствуют о том, что кадровый резерв в МВД России «насквозь гнилой», сказал НСН Михаил Пашкин.
Серия отставок генералов в Москве, связанная с арестом экс-главы Камчатского УМВД Михаила Киселева, является уникальным случаем и может быть сигналом всем высокопоставленным полицейским, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предположил, что после задержания и ареста Киселева, обвиняемого в получении взятки, в МВД решили «завернуть гайки». В частности, от должностей были отстранены несколько генералов из Москвы, выступавших поручителями при его включении в федеральный кадровый резерв.
«Такое я увидел первый раз. Видимо, наверху уже надоела безответственность, когда за кого-то поручаются, а тот начинает совершать преступления. Если это дело уже «выплыло» в свет и есть на эту тему указания президента, то вряд ли они вернутся на свои должности. Является ли это сигналом? Возможно, так оно и есть. Потому что, если московских товарищей не пожалели, - Киселев же тоже в Москве работал, - то других тем более жалеть не будут», - сказал Пашкин.
При этом он высказал мнение, что и Киселев, и его предшественник Александр Сидоренко, ранее также осужденный за злоупотребление полномочиями, не выдержали «соблазнов Камчатки».
«Во-первых, (Камчатка – прим. НСН) далеко от центра, как все думают: «Чем дальше от хозяина, тем можно больше куролесить». Во-вторых, Камчатка - это край, очень богатый рыбными ресурсами. Красная и черная икра, браконьерство… И перед сотрудниками полиции, которые должны все это предотвращать, стоят большие соблазны. Вот, Киселев этих соблазнов не выдержал, предшественник его тоже. Но это говорит и о том, что кадровый резерв в МВД «насквозь гнилой». И те, кто за него поручались, не смогли разобраться в человеке. Поэтому президент и дал команду Колокольцеву их снять с должностей», - заключил собеседник НСН.
В июне 2021 года по указу президента РФ Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю, которую он занимал с лета 2018 года. В начале августа стало известно о его задержании в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. По некоторым данным, в отношении Киселева возбуждены сразу два дела, подробности которых не раскрываются. Суд отправил его в СИЗО.
10 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что после ареста Киселева руководством МВД отстранены от должностей сразу три генерала.
В их числе замначальника ГУ МВД Москвы, генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и начальник Управления МВД Юго-западного административного округа Москвы, генерал-майор полиции Юрий Демин.
Понорец и Демин в 2017 году выступили в качестве поручителей Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв.
Кроме того, отстранен от исполнения обязанностей замначальника департамента госслужбы и кадров МВД, генерал-майор Виталий Краснов.
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