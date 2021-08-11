Громкие дела на Камчатке назвали «лифтом в Москву» для силовиков

«Зачастую в отдаленные регионы отправляют людей работать в те или иные правоохранительные структуры с целью дальнейшего повышения и перемещения «в лифте» к Москве. Человек едет на Сахалин, Камчатку или еще куда-то для того, чтобы получить новую звездочку и его повысили в должности. Это такая «командировка», иногда длительная, иногда непродолжительная. Ну а что нужно сделать, чтобы обеспечить карьерный рост, получить новую звездочку и звание? Естественно, нужны громкие дела, нужно кого-то посадить. Есть мотивация к тому, чтобы активно искать коррупционеров и нарушения, потому что от этого зависит твой карьерный рост. Застрять на Камчатке навечно вряд ли кто-то хочет. Поэтому в регионах отдаленных, куда едут, чтобы «отличиться» и заработать карьерное повышение, активность правоохранителей выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге или городах-миллионниках», - сказал Калачев.

При этом он признал, что на Камчатке, в отличие от других регионов, есть большой соблазн уйти к «серым схемам».

«Степень коррумпированности того или иного региона зависит от его специализации. Есть регионы, где и воровать то нечего. Камчатка – с одной стороны, глубоко дотационный регион, с другой – там есть, чем заниматься людям, не готовым работать «в белую». Если рыба, икра и крабы являются главным ресурсом для бизнеса, хотя на Камчатке есть и другие возможности, значительная часть такого бизнеса может работать по «серым схемам». Это достаточно большое количество «налички», проблема браконьерства и тому подобное. Там и возникают коррупционные схемы распределения снизу вверх вплоть до некоторых генералов. Не надо сгущать краски, но отдельные правоохранители могли создавать коррупционные схемы, покровительствуя тем или иным бизнесменам, - искушение большое, и не все могут перед ним устоять. При этом я не считаю Камчатку самым коррумпированным регионом, давайте вспомним историю Сахалина, бывший глава которого находится в местах не столь отдаленных», - добавил политолог.

По словам Калачева, большинство россиян не жаждут «расстрела коррупционеров» и вообще не верят в истинность борьбы с ними.