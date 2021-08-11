Громкие дела на Камчатке назвали «лифтом в Москву» для силовиков

Большинство россиян не являются сторонниками «расстрела коррупционеров» и считают борьбу с ними «выборочной», сказал НСН Константин Калачев.

Камчатка не является главным коррупционным регионом в России, а повышенное внимание к ней силовиков может быть связано с желанием заработать повышение и отправиться «на лифте» в Москву, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев.

Ранее стало известно об аресте экс-главы Камчатского УМВД, вслед за которым последовали отставки поручившихся за него московских генералов. Кроме того, ФСБ заинтересовалась чиновниками правительства Камчатского края, пытавшимися «майнить» криптовалюту на служебных компьютерах.

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«Зачастую в отдаленные регионы отправляют людей работать в те или иные правоохранительные структуры с целью дальнейшего повышения и перемещения «в лифте» к Москве. Человек едет на Сахалин, Камчатку или еще куда-то для того, чтобы получить новую звездочку и его повысили в должности. Это такая «командировка», иногда длительная, иногда непродолжительная. Ну а что нужно сделать, чтобы обеспечить карьерный рост, получить новую звездочку и звание? Естественно, нужны громкие дела, нужно кого-то посадить. Есть мотивация к тому, чтобы активно искать коррупционеров и нарушения, потому что от этого зависит твой карьерный рост. Застрять на Камчатке навечно вряд ли кто-то хочет. Поэтому в регионах отдаленных, куда едут, чтобы «отличиться» и заработать карьерное повышение, активность правоохранителей выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге или городах-миллионниках», - сказал Калачев.

При этом он признал, что на Камчатке, в отличие от других регионов, есть большой соблазн уйти к «серым схемам».

«Степень коррумпированности того или иного региона зависит от его специализации. Есть регионы, где и воровать то нечего. Камчатка – с одной стороны, глубоко дотационный регион, с другой – там есть, чем заниматься людям, не готовым работать «в белую». Если рыба, икра и крабы являются главным ресурсом для бизнеса, хотя на Камчатке есть и другие возможности, значительная часть такого бизнеса может работать по «серым схемам». Это достаточно большое количество «налички», проблема браконьерства и тому подобное. Там и возникают коррупционные схемы распределения снизу вверх вплоть до некоторых генералов. Не надо сгущать краски, но отдельные правоохранители могли создавать коррупционные схемы, покровительствуя тем или иным бизнесменам, - искушение большое, и не все могут перед ним устоять. При этом я не считаю Камчатку самым коррумпированным регионом, давайте вспомним историю Сахалина, бывший глава которого находится в местах не столь отдаленных», - добавил политолог.

По словам Калачева, большинство россиян не жаждут «расстрела коррупционеров» и вообще не верят в истинность борьбы с ними.

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«У нас борьба с коррупцией – это палка о двух концах. Когда людям рассказывают о борьбе с коррупцией, у многих возникает вопрос: «Почему именно этого, а не всех сразу?» Многие думают, что борьба с коррупцией носит выборочный характер. Обычная версия обывателя о том, почему задержали чиновника или человека в погонах, - не делился или не с теми делился, кому-то дорогу перешел или помешал и так далее. Не все верят в истинность борьбы с коррупцией и большинство населения не сторонники «расстрела коррупционеров», а выступают за то, чтобы они возмещали государству ущерб», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что серия отставок генералов в Москве, связанная с арестом экс-главы Камчатского УМВД Михаила Киселева, является уникальным случаем и может быть сигналом всем высокопоставленным полицейским.

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Фото: 41.мвд.рф
ТЕГИ:МВДКоррупцияКамчатка
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