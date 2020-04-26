Банкир объяснил переход на круглосуточное пребывание в офисе
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал о сотрудниках, которые перешли на работу в банк на круглые сутки.
Крупнейшие российские банки намерены перевести часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Об этом пишет РБК, подчеркивая, что согласившихся на это ждут повышенные зарплаты или бонусы.
Источник подчёркивает, что, к примеру, в Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников. Эта мера стала необходимой для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский подчеркнул, что специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН пояснил, что решение о переводе части банковских сотрудников на работу с проживанием в офисе вызвано особыми условиями.
«Решение логичное, мудрое при наличии возможностей и сотрудников, готовых на это (работу с проживанием в офисе – прим. НСН) пойти. Потому что часть из них не могут быть переведены на дистанционную работу. Отдельные сотрудники – в первую очередь, руководство – каждый день приезжают в банк. А это создает высокие риски заражения коронавирусом и в коллективе, и в семьях. И ряд банков, где есть условия и желание максимально удовлетворить клиентов, пошли на то, чтобы организовать круглосуточное пребывание специалистов в офисах. Конечно, с соответствующей мотивацией – кратной оплатой и прочими дивидендами. Такая длительная командировка», - сказал банкир.
Он назвал категории банковских служащих, которых переводят на круглосуточное пребывание в офисах.
«В первую очередь, это кто-то из руководителей высшего эшелона, бухгалтерия, кто-то из кассиров, IT-ишники, ключевые операционные работники, которые обеспечивают всю работу бесперебойно. То есть, это сотрудники, которые должны ставить подписи под документами, готовят обобщенные данные для надзорных органов и оплаты налогов, осуществляют платежи, находясь в самой важной части операционной работы, потому что платежи необходимо осуществлять из банка, а не из дома», - пояснил эксперт.
По данным Гарегина Тосуняна, только единицы российских банков ввели круглосуточный режим пребывания на работе для части своих сотрудников. Эксперт считает, что банковские служащие могут так проработать от недели до месяца.
«Надеюсь, скоро все это закончится. Ну, неделя, две, три, месяц…», - считает собеседник НСН.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал абсолютно правильным решение кабмина РФ о поэтапном снятии ограничений для бизнеса.
«Многие представители малого и среднего бизнеса ухитряются как-то свою деятельность продолжать, но это сказывается на качестве работы. Если будет комплекс мер, который позволит там, где риски заражения наименьшие, запустить бизнес, это, на мой взгляд абсолютно правильное решение. Мы должны поддержать малые предприятия, чтобы не потерять их совсем», - отметил эксперт.
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