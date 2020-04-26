Банкир объяснил переход на круглосуточное пребывание в офисе

Крупнейшие российские банки намерены перевести часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Об этом пишет РБК, подчеркивая, что согласившихся на это ждут повышенные зарплаты или бонусы.

Источник подчёркивает, что, к примеру, в Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников. Эта мера стала необходимой для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский подчеркнул, что специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН пояснил, что решение о переводе части банковских сотрудников на работу с проживанием в офисе вызвано особыми условиями.

«Решение логичное, мудрое при наличии возможностей и сотрудников, готовых на это (работу с проживанием в офисе – прим. НСН) пойти. Потому что часть из них не могут быть переведены на дистанционную работу. Отдельные сотрудники – в первую очередь, руководство – каждый день приезжают в банк. А это создает высокие риски заражения коронавирусом и в коллективе, и в семьях. И ряд банков, где есть условия и желание максимально удовлетворить клиентов, пошли на то, чтобы организовать круглосуточное пребывание специалистов в офисах. Конечно, с соответствующей мотивацией – кратной оплатой и прочими дивидендами. Такая длительная командировка», - сказал банкир.