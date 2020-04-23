Мишустин: банки должны выдать зарплатных кредитов на 305 млрд рублей

Банки должны нарастить выдачу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат сотрудникам до 305 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что до сих пор эта программа поддержки распространялась только на малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии сферах экономики. Отныне ее планируют расширить на средние и крупные компании в тех же отраслях. Мишустин уточнил, что две трети таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ.

Мишустин также рассказал, что минимум по доле малых и средних компаний в общем объеме кредитных договоров по этой программе установлен на уровне 40%. Кроме того, будет запрещено взимать какие-либо комиссии, сборы и иные платежи по таким договорам. Правда, исключение сделано для штрафных санкций в случае их неисполнения.