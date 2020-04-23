Мишустин: банки должны выдать зарплатных кредитов на 305 млрд рублей
Банки должны нарастить выдачу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат сотрудникам до 305 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает ТАСС.
Премьер-министр напомнил, что до сих пор эта программа поддержки распространялась только на малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии сферах экономики. Отныне ее планируют расширить на средние и крупные компании в тех же отраслях. Мишустин уточнил, что две трети таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ.
Мишустин также рассказал, что минимум по доле малых и средних компаний в общем объеме кредитных договоров по этой программе установлен на уровне 40%. Кроме того, будет запрещено взимать какие-либо комиссии, сборы и иные платежи по таким договорам. Правда, исключение сделано для штрафных санкций в случае их неисполнения.
Глава правительства считает, что этого объёма средств, а также других денег, выделяемых на другие меры поддержи, хватит для сохранения рабочих мест граждан, а бизнесу они позволят легче преодолеть нынешний непростой период.
Ранее сегодня на совещании с банкирами президент РФ Владимир Путин поставил задачу банковскому сектору минимизировать негативное влияние пандемии коронавируса на экономику и нивелировать неизбежные социально-экономические потери, отмечают argumenti.ru.
Путин подчеркнул что об банковской сферы в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, нуждающегося.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- В Крыму с 1 мая откроют парикмахерские и автомагазины
- Мишустин: банки должны выдать зарплатных кредитов на 305 млрд рублей
- Магазины в России вводят ограничения для покупателей
- Марат Башаров выложил видео скандала с экс-женой
- Появилось видео массовой драки мигрантов на подмосковных складах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru