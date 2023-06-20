«Банки не страхуют деньги»: Останина о рисках направления маткапитала на вклад

Накануне депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам класть средства маткапитала на вклад в банке. По ее словам, 20,7%, или 0,55 триллиона рублей маткапитала сегодня остаются неиспользуемыми, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Лантратова подчеркнула, что это порождает дополнительные затраты на его индексацию. Нина Останина отметила, что банки не смогут гарантировать россиянам сохранность средств.

«Сама идея хорошая, но, к сожалению, у нас нет ни одного государственного банка, который потом бы понес ответственность за вложенные в него средства. То, как у нас банки то открываются, то закрываются, вызывает большие сомнения в возмещении суммы маткапитала в случае чего. Слишком велики риски. Никто ничего не гарантирует», - сказала она.

Депутат отметила, что необходимо расширить направления использования маткапитала. Останина напомнила, что предлагала выдавать маткапитал наличными средствами, а также расширить его на покупку отечественного автомобиля.

«Часть маткапитала остается неиспользованной, так как нужно думать над расширением направления средств использования маткапитала, вплоть до того, чтоб эти деньги семья могла получить наличными. Я всегда выступаю за это. Не надо заранее считать некоторые семьи маргинальными, думать о том, что средства будут использованы не по назначению. Например, я выходила с инициативой разрешить направлять маткапитал на приобретение автомобиля отечественного производства. Мне ответили: «Нет, дорого будет стоить обслуживание, как потом отчитываться за эти деньги». Нужно дать возможность семье самостоятельно распоряжаться средствами маткапитала», - указала Останина.

Кроме того, она подчеркнула, что маткапитал можно было бы использовать для организации отдыха и оздоровления. Она добавила, что выступает против коммерсализации этой выплаты.