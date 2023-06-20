«Банки не страхуют деньги»: Останина о рисках направления маткапитала на вклад
Нужно расширить направления использования маткапитала и не считать семьи маргинальными, отметила в эфире НСН Нина Останина.
Если россиянам разрешить класть средства маткапитала на вклад в банке, то появятся высокие риски, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН. По ее словам, в России нестабильная банковская система, которая не сможет возместить деньги в случае закрытия того или иного учреждения.
Накануне депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам класть средства маткапитала на вклад в банке. По ее словам, 20,7%, или 0,55 триллиона рублей маткапитала сегодня остаются неиспользуемыми, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Лантратова подчеркнула, что это порождает дополнительные затраты на его индексацию. Нина Останина отметила, что банки не смогут гарантировать россиянам сохранность средств.
«Сама идея хорошая, но, к сожалению, у нас нет ни одного государственного банка, который потом бы понес ответственность за вложенные в него средства. То, как у нас банки то открываются, то закрываются, вызывает большие сомнения в возмещении суммы маткапитала в случае чего. Слишком велики риски. Никто ничего не гарантирует», - сказала она.
Депутат отметила, что необходимо расширить направления использования маткапитала. Останина напомнила, что предлагала выдавать маткапитал наличными средствами, а также расширить его на покупку отечественного автомобиля.
«Часть маткапитала остается неиспользованной, так как нужно думать над расширением направления средств использования маткапитала, вплоть до того, чтоб эти деньги семья могла получить наличными. Я всегда выступаю за это. Не надо заранее считать некоторые семьи маргинальными, думать о том, что средства будут использованы не по назначению. Например, я выходила с инициативой разрешить направлять маткапитал на приобретение автомобиля отечественного производства. Мне ответили: «Нет, дорого будет стоить обслуживание, как потом отчитываться за эти деньги». Нужно дать возможность семье самостоятельно распоряжаться средствами маткапитала», - указала Останина.
Кроме того, она подчеркнула, что маткапитал можно было бы использовать для организации отдыха и оздоровления. Она добавила, что выступает против коммерсализации этой выплаты.
«Кто-то предлагал использовать маткапитал в организации отдыха и оздоровления. Вот почему бы и нет? Здоровье ребенка тоже зависит от того, как чувствует себя его мать. Нужно подумать над расширением линейки использования средств маткапитала, а не о том, что семья якобы будет наживаться на этих средствах. Я против коммерсализации этого подарка со стороны государства», - резюмировала Останина.
После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тысяч рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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