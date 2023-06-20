СМИ: В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада

Парламентарий направила инициативу вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Как отметила Лантратова, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей маткапитала не находят возможности распорядиться средствами целевым образом. Это требует дополнительных затрат на индексацию выплат. В частности, по итогам 2022 года на это было потрачено около 96,2 млрд рублей.

«Представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России ... и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход», — говорится в обращении депутата.

При отказе россиян от пролонгации вклада средства предлагают вернуть в СФР для их использования в целях, предусмотренных законом, пишет Газета.ру. Как отметила Лантратова, это позволит нивелировать снижение доходов семей, индексировать их в дальнейшем, сэкономить десятки миллиардов рублей государства на индексации. Кроме того, инициатива повысит устойчивость банковского сектора.

