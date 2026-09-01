Путин заявил о взятии Святогорска и выходе войск к Славянску
Президент Владимир Путин заявил, что город Святогорск перешел под контроль российских войск, а подразделения южной группировки уверенно продвигаются к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки. Об этом глава государства сообщил журналистам, передает РИА Новости.
По словам Путина, российские военнослужащие преодолевают оборонительные рубежи и инженерные сооружения противника, двигаясь в условиях дроновой опасности. До указанных городов на разных участках фронта осталось от полутора до четырех километров. За последний месяц под контроль ВС России перешли 14 населенных пунктов, включая Казачью Лопань и освобожденный накануне Святогорск.
Заявления были сделаны в Киргизии, куда российский лидер прибыл в понедельник для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц в частности, с премьером Армении Николом Пашиняном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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