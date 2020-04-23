Банки предупредили об активизации мошенников в период самоизоляции

Крупнейшие российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период самоизоляции. Как пишет РБК, представители кредитных организаций подчеркивают, что число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30%.

Для этого злоумышленники используют методы социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв, которое возникает на фоне тревожных новостей о распространении COVID-19, пишет Life.ru.

Мошенники пытаются узнать реквизиты карт и СМС-пароли, используя в своих убеждениях негативную новостную повестку о пандемии и экономической ситуации, отмечает Ura.ru.