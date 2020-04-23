Банки предупредили об активизации мошенников в период самоизоляции
Крупнейшие российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период самоизоляции. Как пишет РБК, представители кредитных организаций подчеркивают, что число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30%.
Для этого злоумышленники используют методы социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв, которое возникает на фоне тревожных новостей о распространении COVID-19, пишет Life.ru.
Мошенники пытаются узнать реквизиты карт и СМС-пароли, используя в своих убеждениях негативную новостную повестку о пандемии и экономической ситуации, отмечает Ura.ru.
Ранее Сбербанк сообщил о нескольких новых мошеннических схемах, связанных с распространением COVID-19. Используя их, злоумышленники пытаются похитить денежные средства и личные данные россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что одной из схем является якобы выплата компенсации за ущерб от коронавируса. Злоумышленники предлагают получить соцвыплаты и материальную помощь. Однако всё это является лишь предлогом для получения информации о персональных данных и картах, пишет RT.
Еще одной из схем, используемых мошенниками, стали звонки от имени работников городских поликлиник. Они сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией, и предлагают сделать анализ - стоимость процедуры 5 тысяч рублей, отмечают Известия.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН, объяснил, что ничего нового в упомянутых схемах мошенничества нет, и рассказал, как обезопасить себя от действий мошенников.
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