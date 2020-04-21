Мошенники пытаются нажиться на поддельных пропусках в столичном регионе

В главке МВД по Московской области призвали жителей быть осторожнее, чтобы не попасться на удочку мошенников, реализующих липовые пропуска в режиме самоизоляции. Подобного рода предложения появляются в социальных сетях. Причём в наличие есть пропуска для передвижения как по области, так и в Москве.

Так, в одной из соцсетей такие пропуска оценены в 1,5 тысячи рублей за штуку.

Названы способы уберечься от мошенничеств с пропусками в Москве

В Главном управлении МВД РФ по Московской области официально заявили, что такие сервисы нелегальны и угрожают потерей не только денег, но и персональных данных.

В полиции подчёркивают, что официально все цифровые пропуска оформляются бесплатно, и призывают не переводить личные средства на неизвестные номера или счета мошенников, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Рекомендуется также обо всех подобных фактах информировать правоохранительные органы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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