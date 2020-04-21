Мошенники пытаются нажиться на поддельных пропусках в столичном регионе
В главке МВД по Московской области призвали жителей быть осторожнее, чтобы не попасться на удочку мошенников, реализующих липовые пропуска в режиме самоизоляции. Подобного рода предложения появляются в социальных сетях. Причём в наличие есть пропуска для передвижения как по области, так и в Москве.
Так, в одной из соцсетей такие пропуска оценены в 1,5 тысячи рублей за штуку.
В Главном управлении МВД РФ по Московской области официально заявили, что такие сервисы нелегальны и угрожают потерей не только денег, но и персональных данных.
В полиции подчёркивают, что официально все цифровые пропуска оформляются бесплатно, и призывают не переводить личные средства на неизвестные номера или счета мошенников, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
Рекомендуется также обо всех подобных фактах информировать правоохранительные органы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Греф назвал даты пика коронавируса в России
- Общественники назвали «отвратительной» формулировку о «запрете скидок»
- Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе
- Греф не нашел условий для «стрижки» вкладов россиян сейчас
- Кремль высказался о сроках выхода России из самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru