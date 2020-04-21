Мошенники пытаются нажиться на поддельных пропусках в столичном регионе

В главке МВД по Московской области призвали жителей быть осторожнее, чтобы не попасться на удочку мошенников, реализующих липовые пропуска в режиме самоизоляции. Подобного рода предложения появляются в социальных сетях. Причём в наличие есть пропуска для передвижения как по области, так и в Москве.

Так, в одной из соцсетей такие пропуска оценены в 1,5 тысячи рублей за штуку.