Банк России сравнил криптовалюту с финансовой пирамидой

В Банке России считают, что вложения инвесторов в криптовалюту могут быть полностью утеряны, сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет ЦБ.

«Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз», - говорится в документе.