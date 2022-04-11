Банк России сравнил криптовалюту с финансовой пирамидой
В Банке России считают, что вложения инвесторов в криптовалюту могут быть полностью утеряны, сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет ЦБ.
«Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз», - говорится в документе.
При этом в Центробанке предупредили, что распространение криптовалют в России «создает угрозы для благосостояния граждан».
Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что со стороны Центробанка идет полное непонимание ситуации с криптовалютами. По его словам, «везде криптовалюта развивается, а у нас саботируется».
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