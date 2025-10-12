Банк России отменил голосование за символы банкноты в 500 рублей из-за накруток

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом регулятор сообщил в своём Telegram-канале.

В Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры

По данным Центробанка, причиной стали многочисленные попытки искусственно накрутить голоса за некоторые объекты, что сделало невозможным объективный подсчёт результатов.

Как уточнили в ЦБ, новые условия голосования будут разработаны для исключения недобросовестных действий, при этом список символов останется прежним. О новых датах голосования регулятор объявит дополнительно.

Ранее власти Чечни обвинили ЦБ в нечистоплотном проведении голосования за дизайн новой банкноты в 500 рублей и призвали не менять изначально объявленные условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
