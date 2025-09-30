ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей

Голосование начнется 1 октября в 10:00 мск. Его итоги подведут 14 октября.

Набиуллина рассказала, что для голосования эксперты отобрали 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа и шесть символов Пятигорска.

Ранее зампредседателя ЦБ Сергей Белов сообщал, что регулятор начал работу над созданием купюры в 500 рублей. Банкнота будет выполнена в сиренево-фиолетовых тонах и посвящена СКФО и его центру Пятигорску.

