Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит

После того, как будет выяснено место хранения кредитной истории, нужно будет запросить выписку в бюро. В случае обнаружения займа или кредита, оформленного мошенниками, необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию.

Подчеркивается, что талон-уведомление из полиции нужно отправить в выдавший кредит банк или МФО. Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще похищать деньги, используя для обмана своих жертв предложения о подработке на маркетплейсах. Войдя в доверие, злоумышленники поручают выкупить определенный товар за вознаграждение, однако в итоге жертва остается и без покупки, и без денег, передает «Радиоточка НСН».

