Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
Центробанк РФ опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию для россиян, на чье имя оформили кредит мошенники.
Регулятор отметил, что в таком случае важно действовать быстро. Банк России рекомендует запросить кредитную историю через Госуслуги и определить бюро, в котором она хранится. Такая информация дается в Центральном каталоге кредитных историй (ЦКИИ). В случае, если доступа к аккаунту на портале нет, такую информацию можно запросить через сайт ЦБ.
После того, как будет выяснено место хранения кредитной истории, нужно будет запросить выписку в бюро. В случае обнаружения займа или кредита, оформленного мошенниками, необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с соответствующим заявлением и попросить провести внутреннее расследование, а также обратиться в полицию.
Подчеркивается, что талон-уведомление из полиции нужно отправить в выдавший кредит банк или МФО. Согласно закону, финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 дней.
Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще похищать деньги, используя для обмана своих жертв предложения о подработке на маркетплейсах. Войдя в доверие, злоумышленники поручают выкупить определенный товар за вознаграждение, однако в итоге жертва остается и без покупки, и без денег, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский обсудил с главой Пентагона использование дальнобойного оружия
- Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах
- В детском саду Петербурга выявили 17 случаев сальмонеллеза
- Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
- СМИ: 85 завербованных обманом граждан Индии вернулись из российской армии
- Майя Санду: Граждане поддержали евроинтеграцию Молдавии
- На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений
- СМИ: Башенный кран рухнул на севере Москвы
- Мартин Гаррикс стал лучшим диджеем 2024 года
- Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru