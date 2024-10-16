Мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах

Мошенники стали чаще похищать деньги, используя для обмана своих жертв предложения о подработке на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Названы самые популярные схемы телефонного мошенничества

В ведомстве уточнили, что войдя в доверие, злоумышленники поручают выкупить определённый товар за вознаграждение, однако в итоге жертва остается и без покупки, и без денег.

Кроме того, аферисты могут попросить гражданина прислать им данные банковской карты якобы для приёма оплат маркетплейса.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники стали все чаще представляться сотрудниками службы поддержки Telegram, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере, сообщает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
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