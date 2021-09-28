«Банить не будем». Угрозы Медведева соцсетям назвали «размытыми»
Слова Медведева о «наказаниях» для соцсетей можно рассматривать как угрозу, но это ближе к констатации факта, сказал НСН Герман Клименко.
Россия может легко заблокировать любую зарубежную соцсеть или мессенджер, однако государство пока не собирается это делать, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что вмешательство западных IT-гигантов в политическую жизнь страны не должно оставаться безнаказанным. По его словам, реакцией на такие вещи могут быть ограничения, штрафы, блокировки и другие меры вплоть до запрета деятельности. «Так что это не только погрозить пальчиком можно», - предупредил Медведев.
«Технически блокировки не вызывают никаких сложностей, если соцсети не сопротивляются как Telegram. Оснований для блокировок и претензий к соцсетям у нас бесконечное количество. Мы говорим про техническую часть, а политическая очень размытая. Например, YouTube недавно опубликовал поправки, что за обсуждение достоверности выборов в Америке и в Германии он будет всех блокировать. Но там нет России. Трудно сказать, политическая это установка или нет, но я подозреваю, что мы не были настойчивы и могли и для российских выборов это прописать. Политическая трактовка – это сложная история. Например, выборы закончились и сразу же, на следующий день выступил министр цифрового развития Максут Шадаев, который сказал, что мы блокировать не будем, а перейдем только «на деньги». Я был на встрече с Хинштейном (глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи – прим. НСН), который буквально позавчера говорил "уничтожим". А сегодня уже: "Нет-нет, что вы, что вы, ничего банить не будем". То есть готовность государства действительно блокировать ресурсы мы не видим», - сказал Клименко.
При этом он рассказал о технических проблемах, мешающих блокировкам, отметив, что слова Медведева – это, скорее, не угроза, а констатация факта.
«Основная проблема возникает, когда нужно заблокировать не весь ресурс, а выборочно. Например, мы хотим заблокировать не сам YouTube, а конкретное видео. Сейчас международные сети переходят на новый протокол, и о том, какую страничку посещает человек, будет знать только сервис и сам посетитель, и тогда у Роскомнадзора не останется выхода, как банить все. Если можно было бы банить выборочно, то Роскомнадзору было бы спокойнее жить, но технологический процесс сейчас устраивается так, что у Роскомнадзора, по большому счету, не будет выбора, поскольку он не сможет заблокировать условного Навального . Поэтому слова Медведева можно рассматривать как угрозу, но это ближе к констатации факта», - пояснил экс-советник президента России по развитию интернета.
При этом он высказал мнение, что крупные соцсети не будут прибегать к антиблокировочным методам Павла Дурова.
«Telegram вообще нельзя сравнивать с этой историей. Он очень активно прятался и, находясь юридически в «неизвестном воздухе», действовал методами, которые не приняты для крупных компаний. Если Роскомнадзор примет решение заблокировать Facebook или Twitter, ни тот, ни другой не будут пользоваться теми же методами, что Дуров. Они действительно будут заблокированы и останутся доступны для очень малого числа людей, которые пользуются хитрыми VPN-ами. То есть нельзя победить на 100%, но на 99% заблокировать можно», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина сказала «Радиоточке НСН», что слова Медведева это «политическое заявление», добавив, что могут возникнуть сложности с блокировкой приложений.
«Есть правовые механизмы, чтобы блокировать, что-то замедлять и принимать другие меры. Если надо будет создать новые правовые механизмы, Госдума с этой функцией справляется, мы это видели на протяжении последних нескольких лет. Если говорить о принудительных мерах и ограничениях, то тут самый реальный вариант – это блокировка. Эти методы отработаны, и они применяются. Если говорить о приложениях, тут может быть сложнее и придется повозиться», - отметила Абашина.
Накануне стало известно, что видеохостинг YouTube запретил размещать контент, оспаривающий итоги выборов. Новые нормы содержатся в обновлённых правилах платформы. В частности, речь идёт о всех прошедших президентских выборах в США, а также парламентских выборах 2021 года в ФРГ, однако в тексте правил отмечается, что это «лишь некоторые примеры недопустимого контента» и данный список «не является исчерпывающим».
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