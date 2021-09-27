YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов
Видеохостинг YouTube запретил размещать контент, оспаривающий итоги выборов. Новые нормы содержатся в обновлённых правилах платформы.
Согласно новым требованиям, авторам роликов запрещается введить избирателей в заблуждение, размещать недостоверную информацию о требованиях к кандидатам, призывать к нарушению демократических процессов.
Кроме того, под запрет попали материалы, которые были «получены в результате взлома», а также контент, «ставящий под сомнение исход выборов».
В частности, речь идёт о всех прошедших президентских выборах в США, а также парламентских выборах 2021 года в ФРГ, однако в тексте правил отмечается, что это «лишь некоторые примеры недопустимого контента» и данный список «не является исчерпывающим».
Руководство YouTube уточнило, что после первого нарушения автору канала направят соответствующее уведомление, а затем предупреждение. Три предупреждения приведут к блокировке канала.
Ранее блогер Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, заявил о блокировке своего обзора на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. Соответствующее заявление он опубликовал в своем YouTube-канале.
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