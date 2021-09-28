Youtube запретил контент, оспаривающий результаты выборов
Видеохостинг YouTube запретил пользователям платформы публикацию контента, оспаривающего результаты выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на раздел правил сервиса.
Ограничительные меры распространяются на итоги выборов президента США и выборы в парламент в Германии.
Администрация хостинга уточнила какой тип контента является запрещенным. В частности, о выборах США запрещается публиковать контент о неполадках в работе машин по подсчёту голосов и фальшивых бюллетеней в штатах. Что касается выборов в Германии, то запрещенным является заявления о неправомерности выборов и сбои в работе систем.
При публикации такого контента Youtube планирует выдать два предупреждения, на третий раз - заблокировать канал.
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