Youtube запретил контент, оспаривающий результаты выборов

Ограничительные меры распространяются на итоги выборов президента США и выборы в парламент в Германии.

Администрация хостинга уточнила какой тип контента является запрещенным. В частности, о выборах США запрещается публиковать контент о неполадках в работе машин по подсчёту голосов и фальшивых бюллетеней в штатах. Что касается выборов в Германии, то запрещенным является заявления о неправомерности выборов и сбои в работе систем.

При публикации такого контента Youtube планирует выдать два предупреждения, на третий раз - заблокировать канал.





