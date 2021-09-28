Youtube запретил контент, оспаривающий результаты выборов

Видеохостинг YouTube запретил пользователям платформы публикацию контента, оспаривающего результаты выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на раздел правил сервиса.

Песков прокомментировал итоги выборов в Германии

Ограничительные меры распространяются на итоги выборов президента США и выборы в парламент в Германии.

Администрация хостинга уточнила какой тип контента является запрещенным. В частности, о выборах США запрещается публиковать контент о неполадках в работе машин по подсчёту голосов и фальшивых бюллетеней в штатах. Что касается выборов в Германии, то запрещенным является заявления о неправомерности выборов и сбои в работе систем.

При публикации такого контента Youtube планирует выдать два предупреждения, на третий раз - заблокировать канал.



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