«Ничего личного». Дуров «рационально» заблокировал бот «Умного голосования»

Блокируя бот «Умного голосования», создатель Telegram Павел Дуров поступил рационально: ему сделали конкретное предложение – и он конкретно согласился. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» озвучил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента Герман Клименко.

«Поведение Павла Дурова всегда было рациональным. Он всегда эксплуатировал отработанные им темы свободы еще со времен «Вконтакте». «Контакт» начинался с неприличного контента и музыки, из-за которой у нашей власти были проблемы при общении с американцами. Нас даже вносили в какие-то пиратские списки. Поэтому поведение Павла – это всегда пройти по грани, но добиться своего любой ценой. В условиях выборов ему сделали конкретное предложение, он конкретно согласился. При этом, как обычно, он преподал свое выступление в таком виде, что Apple и Google негодяи, а он соблюдает законодательство в «день тишины». При этом я лично до сих пор не понимаю, зачем при таком хорошем сервисе сохранять столь сложные отношения с государствами. Я сильно сомневаюсь, что от того, что он будет подчиняться требованиям Роскомнадзора, у Telegram вдруг пропадет аудитория - продукт действительно хороший», - заявил Клименко.