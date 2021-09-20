«Ничего личного». Дуров «рационально» заблокировал бот «Умного голосования»
Экс-советник Путина полагает, что в Telegram решили, что мнением протестной аудитории можно пренебречь.
Блокируя бот «Умного голосования», создатель Telegram Павел Дуров поступил рационально: ему сделали конкретное предложение – и он конкретно согласился. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» озвучил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента Герман Клименко.
«Поведение Павла Дурова всегда было рациональным. Он всегда эксплуатировал отработанные им темы свободы еще со времен «Вконтакте». «Контакт» начинался с неприличного контента и музыки, из-за которой у нашей власти были проблемы при общении с американцами. Нас даже вносили в какие-то пиратские списки. Поэтому поведение Павла – это всегда пройти по грани, но добиться своего любой ценой. В условиях выборов ему сделали конкретное предложение, он конкретно согласился. При этом, как обычно, он преподал свое выступление в таком виде, что Apple и Google негодяи, а он соблюдает законодательство в «день тишины». При этом я лично до сих пор не понимаю, зачем при таком хорошем сервисе сохранять столь сложные отношения с государствами. Я сильно сомневаюсь, что от того, что он будет подчиняться требованиям Роскомнадзора, у Telegram вдруг пропадет аудитория - продукт действительно хороший», - заявил Клименко.
При этом бывший советник Владимира Путина по вопросам развития интернета уверен, что блокировка бота «Умного голосования» не скажется отрицательно на интересе аудитории к Telegram.
«Даже более того. Когда Telegram стартовал, нужно было придумать отличающуюся от остальных позицию. Первое ядро пользователей Telegram собрал на протестной волне. В этом ему благополучно помогал Роскомнадзор, который с ним воевал, государство, которое с ним воевало, не доходя до конца. Сейчас, при том объеме людей, который есть у него, это мизерная часть аудитории, честно говоря, мнением которой можно пренебречь. Павел, наверное, известной фразой должен был бы завершить свой текст: только бизнес – ничего личного», - заявил Клименко.
Администрация Telegram заблокировала бот «Умного голосования» в ночь на 18 сентября. При попытке начать взаимодействие с ним появлялось предупреждение о том, что бот «нарушает местное законодательство». Павел Дуров объяснял это «днями тишины», которых при многодневном голосовании нет.
Бот «Умного голосования» снова заработал 19 сентября, но только для пользователей с аккаунтами, привязанными к номерам иностранных операторов.
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