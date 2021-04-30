«Сколько нужно не пить?» Водители раскритиковали новые правила Минздрава

Ранее стало известно, что Минздрав разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий. Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и наркозависимость, пишет «Коммерсант». В приказе, впрочем, не уточняется, по каким признакам. Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины» и может вступить в силу с 1 января 2022 года.

Подобные нововведения планировались еще в ноябре 2019 года. Однако выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10–13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до 3–5 тыс. руб.). По всей стране выстроились очереди из граждан, желавших получить документ по старым ценам. После этого инициативу резко раскритиковал президент Владимир Путин. В итоге Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав доработать документ.

