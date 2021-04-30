«Сколько нужно не пить?» Водители раскритиковали новые правила Минздрава
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин предположил, что выявление «хронических алкоголиков» среди автолюбителей спровоцирует усиление взяточничества.
Новая процедура тестирования на алкоголизм при получении или обмене водительских прав повлечет за собой рост коррупции, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ужесточение каких-либо требований в наших условиях всегда влечет за собой рост коррупции. Это, вне всякого сомнения, произойдет. Еще мне непонятны эти варварские и старорежимные методы – кровь, моча. В Германии по волосу определяют употребление человеком веществ. Не понимаю, почему у нас все так допотопно. Но да ладно, Бог с ними. Вопрос в другом – как будут устанавливать и выявлять "хронический алкоголизм"? Что это вообще значит? Сколько нужно пить алкоголь, чтобы стать "хроническим алкоголиком"? А сколько не пить? Я не понимаю. Всячески пытаются усложнить процедуру получения и обмена водительских удостоверений, причем уже не в первый раз. Ясно, что это направлено не на то, чтобы отсечь людей, которым противопоказано садиться за руль, а на то, чтобы медики, так сказать, заработали», - заключил он.
Ранее стало известно, что Минздрав разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий. Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и наркозависимость, пишет «Коммерсант». В приказе, впрочем, не уточняется, по каким признакам. Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины» и может вступить в силу с 1 января 2022 года.
Подобные нововведения планировались еще в ноябре 2019 года. Однако выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10–13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до 3–5 тыс. руб.). По всей стране выстроились очереди из граждан, желавших получить документ по старым ценам. После этого инициативу резко раскритиковал президент Владимир Путин. В итоге Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав доработать документ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Власти Коми прокомментировали конфликт губернатора и депутата
- Вузы смогут проводить вступительные экзамены дистанционно
- В Госдуме предложили ввести упрощенное банкротство для пенсионеров и малоимущих
- Иски Навального к колонии приняли в производство
- СМИ: на границе Киргизии и Таджикистана снова велась перестрелка
- МИД заявил о готовности содействовать Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании
- Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову
- В России выявили 8 731 новый случай заражения коронавирусом
- Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина из России
- В Петербурге экскурсоводы устроили конфликт со стрельбой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru