«Это пойло!» Милонов сравнил рекламу алкоголя в сети с призывом к самоубийству
Депутат Госдумы объяснил НСН, почему следует увеличить штраф за рекламу алкоголя в интернете, а также посадить блогеров в тюрьму.
В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Виталий Милонов и Владимир Афонский. В частности, физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных – от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлица предлагается налагать штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Парламентарии отметили, что нелегальный рынок спиртного, распространяемого в сети, продолжает расти. И нынешние запреты этому не препятствуют.
В беседе с Telegram-каналом "Радиоточкой НСН" один их авторов инициативы – депутат Госдумы Виталий Милонов – заявил, что большие штрафы будут останавливать многих рекламщиков.
«Вообще штрафы за рекламу алкоголя и его торговлю в интернете сделают саму по себе торговлю вне закона. Да, пласт даркнета, где торгуют алкоголем, наркотиками и оружием, останется. Но тот, практически легальный, сектор интернета, которым пользуются обычные люди, будет постепенно очищаться от подобного рода рекламы. И это нормально. Потому что мы начинаем оценивать и видеть электронное пространство в нашей стране как некое продолжение реального пространства. Поэтому законодательство должно быть тождественно – такое же, как для реальной обстановки», - отметил собеседник НСН.
Милонов подчеркнул, что алкоголь рекламировать плохо, а распространять алкоголь через интернет – еще хуже. По его словам, это еще и нанесение огромного удара по финансовым обязательствам торговцев алкоголем. Они избегают налогообложения, а это уже наносит ущерб государству, отметил парламентарий.
«Необходимо больше продвигать антиалкогольные тренды в современное общество. Главный шаг в этом направлении – обязательное соблюдение условий, при которых одно положительное высказывание об алкоголе должно сопровождаться одним реальным, то есть, отрицательным. Надо рассказывать правду, ведь торговцы алкоголем никогда не расскажут о реальном влиянии алкоголя на человека. Они будут придумывать фейки про бокал вина в день, про то, что 50-100 граммов водки ежедневно – это тоже хорошо. Эти мифы, которые они штампуют, по сути, являются пропагандой не то что нездорового образа жизни, а пропагандой, по сути, суицида. Потому что те, кто рекламируют регулярное употребление алкоголя, в принципе, рекламируют самоубийство», - заявил парламентарий.
При этом депутат Госдумы подчеркнул, что алкоголь найдет своих потребителей, потому что это «зараза», которую очень тяжело истребить.
«Но рассказывать хорошо об этой заразе не стоит. Однако я бы, возможно, вынес за скобки реальное виноделие, потому что оно не так патогенно. Кроме того, виноделие является частью нашей культуры. Хотя я сам и вино не употребляю, но считаю, что, если мы говорим про реальное вино, то здесь можно не применять таких жестких санкций. Водка, пива и всё это пойло, которое производится, должны быть полностью вычеркнуты из положительного контекста. Писать о них можно только плохо", - считает он.
Крайне негативно Милонов относится и к сотрудничеству производителей алкоголя с блогерами, которые делают сравнительный обзор спиртных напитков.
«В тюрьму надо сажать этих блогеров за такие обзоры. За пропаганду самоубийства. Эти блогеры на ком делают своих подписчиков? На детях, на подростках. Потому что большинство блогеров такие дебилы, что ни один взрослый человек их читать и смотреть не будет. Вот, посадить в тюрьму Моргенштерна, и всем станет лучше», - заключил депутат.
Между тем, ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев заявил, что самыми опасными для здоровья алкогольными напитками являются коктейли. Специалист пояснил, что в них содержится большое число красителей и вкусовых добавок, которые разбавляют готовыми алкогольными напитками. Кроме того, медик предупредил о вреде для организма пива из-за того, что многие производители изготавливают его из концентрата.
К наиболее безопасным алкогольным напиткам специалист отнес вино, которое получают путем естественного брожения виноградных соков.
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