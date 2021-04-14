«Это пойло!» Милонов сравнил рекламу алкоголя в сети с призывом к самоубийству

В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Виталий Милонов и Владимир Афонский. В частности, физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных – от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлица предлагается налагать штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Парламентарии отметили, что нелегальный рынок спиртного, распространяемого в сети, продолжает расти. И нынешние запреты этому не препятствуют.

В беседе с Telegram-каналом "Радиоточкой НСН" один их авторов инициативы – депутат Госдумы Виталий Милонов – заявил, что большие штрафы будут останавливать многих рекламщиков.

«Вообще штрафы за рекламу алкоголя и его торговлю в интернете сделают саму по себе торговлю вне закона. Да, пласт даркнета, где торгуют алкоголем, наркотиками и оружием, останется. Но тот, практически легальный, сектор интернета, которым пользуются обычные люди, будет постепенно очищаться от подобного рода рекламы. И это нормально. Потому что мы начинаем оценивать и видеть электронное пространство в нашей стране как некое продолжение реального пространства. Поэтому законодательство должно быть тождественно – такое же, как для реальной обстановки», - отметил собеседник НСН.

Милонов подчеркнул, что алкоголь рекламировать плохо, а распространять алкоголь через интернет – еще хуже. По его словам, это еще и нанесение огромного удара по финансовым обязательствам торговцев алкоголем. Они избегают налогообложения, а это уже наносит ущерб государству, отметил парламентарий.

«Необходимо больше продвигать антиалкогольные тренды в современное общество. Главный шаг в этом направлении – обязательное соблюдение условий, при которых одно положительное высказывание об алкоголе должно сопровождаться одним реальным, то есть, отрицательным. Надо рассказывать правду, ведь торговцы алкоголем никогда не расскажут о реальном влиянии алкоголя на человека. Они будут придумывать фейки про бокал вина в день, про то, что 50-100 граммов водки ежедневно – это тоже хорошо. Эти мифы, которые они штампуют, по сути, являются пропагандой не то что нездорового образа жизни, а пропагандой, по сути, суицида. Потому что те, кто рекламируют регулярное употребление алкоголя, в принципе, рекламируют самоубийство», - заявил парламентарий.