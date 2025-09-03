Певца Михаила Шуфутинского внесли в базу данных «Миротворца»
3 сентября 202509:40
Певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
Артиста включили в базу за «нарушение государственной границы Украины», в частности, за въезд в Крым «с нарушением законодательства».
Информацию о Шуфутинском добавили на ресурс в апреле 2017 года.
Ранее в базу скандально известного украинского сайта внесли данные актера Романа Попова, пишет 360.ru.
