Певца Михаила Шуфутинского внесли в базу данных «Миротворца»

Певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Артиста включили в базу за «нарушение государственной границы Украины», в частности, за въезд в Крым «с нарушением законодательства».

Информацию о Шуфутинском добавили на ресурс в апреле 2017 года.

Ранее в базу скандально известного украинского сайта внесли данные актера Романа Попова, пишет 360.ru.

