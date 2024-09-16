«Привлечь Росгвардию!»: Почему школьная охрана и металлоискатели не спасают от ЧП

«Во-первых, охрана в школу набирается по принципу самой дешевой. Организация прохода учеников тоже всегда делается по самому дешевому варианту. Охранник один, он же не робот, он может отойти, отвернуться и так далее. Во-вторых, сама рамка имеет настройки, например, на пистолет, который весит 800 грамм, а молоток, допустим, весил 300 грамм, опасный уровень не показала рамка. Если настраивать на 100 грамм, у каждого человека с собой может быть столько. Рамка одна, охранник один, очередь же тоже здесь не нужна. Сейчас просто «закрутят гайки», дадут охраннику пять лет, а дальше забудут до следующего раза», - отметил он.

По его словам, привлекать к охране школ нужно Росгвардию и других сотрудников с оружием, которые могут проводить проверки на постоянной основе.

«Нужны решения комплексные, которыми никто не занимается. Самое простое и дешевое решение, которое не требует дополнительных средств бюджета – у нас много Росгвардии, людей с погонами и пистолетами в городе, сотрудники ДПС. Они должны заходить в школы и спрашивать, как вообще дела у охраны. Все, кто за этой территорией закреплен, обязаны периодически приезжать в школы, проверять. Если там что-то начнется, этот патруль начнет работать в начале, а не приедет через полчаса. Количество пострадавших уменьшится. Этот шаг почему-то никому в голову из наших законодателей не приходит. В коррекционных школах, возможно, нужна дополнительная охрана на этажах. Этот вопрос нужно обсуждать с учителями и психологами», - заключил собеседник НСН.

Четыре человека пострадали в результате нападения школьника с молотком на учеников и учителей, передает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена региона. По данным Telegram-канала 112, одна из пострадавших школьниц находится в критическом состоянии. Девочку увезли в экстренную реанимацию областной больницы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



