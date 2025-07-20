Россияне купили Лабубу на Wildberries на 1,5 миллиарда рублей

По информации аналитиков Wildberries, несмотря на то, что товары с Лабубу уже давно присутствовали в продаже, настоящий ажиотаж вокруг этих игрушек возник только в мае 2025 года, когда продажи выросли на 4700% (по сравнению с апрелем) и составили десятки миллионов рублей. Первые товары с упоминанием Лабубу появились на Wildberries в июле 2024 года, однако до мая 2025 года их реализация носила единичный характер, отметили аналитики.

Компания также сообщила, что популярность игрушек продолжила расти в июне — продажи установили новый рекорд, увеличившись на 1190% по сравнению с маем и приблизившись к отметке в 1 миллиард рублей. Общий объем продаж товаров с Лабубу на Wildberries с начала года составил 1,582 млрд рублей. В среднем Лабубу на Wildberries купил каждый десятый россиянин, заключили в компании.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что тренд на Лабубу не проживет дольше года.