В России начался ажиотаж из-за справок для автомобилистов
Психиатр-нарколог рассказал НСН, спасут ли общество новые дорогие медсправки от алкоголиков за рулем.
Автолюбители в ряде российских городов выстроились в очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании медицинских справок. По данным РИА Новости, очереди образовались в Воронеже, где по информации местного наркологического диспансера после 22 ноября стоимость документа для получения прав возрастет в пять раз. Кроме того, несколько десятков автомобилистов стоят за медсправками у диспансеров в Оренбурге, Ярославле, а также в Калининграде. По данным СМИ, в Калининграде стоимость справки сейчас составляет 210 рублей, но после вступления изменений в силу цена вырастет в 20 раз.
Об изменениях правил медосвидетельствования водителей 17 ноября написала «Российская газета». Сообщается, что с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. По данным издания, нововведение должно привести к подорожанию цен на справки.
Между тем, психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, почему анализ на уровень CDT не убережет общество от алкоголиков за рулем.
«Сейчас противопоказанием к управлению транспортным средством является наличие алкогольной зависимости. Выявление данного фермента в количестве больше нормального позволяет лишь заподозрить наличие зависимости, но не является ее эквивалентом. Фермент повышается в крови тогда, когда человек употребляет алкоголь непрерывно на протяжении, например, двух недель. Даже если в небольших дозах. Но как только человек прекращает употреблять и воздерживается те же две недели, то фермент приходит в норму, несмотря на то, что алкогольная зависимость никуда не делась. Любой зависимый от алкоголя человек как минимум две недели в году трезвым ходит. Это никак не страхует общество и государство от того, что он будет управлять транспортным средством», — пояснил медик.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, к чему приведет принятие законопроекта, который обязывает медучреждения сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей.
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