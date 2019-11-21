В России начался ажиотаж из-за справок для автомобилистов

Автолюбители в ряде российских городов выстроились в очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании медицинских справок. По данным РИА Новости, очереди образовались в Воронеже, где по информации местного наркологического диспансера после 22 ноября стоимость документа для получения прав возрастет в пять раз. Кроме того, несколько десятков автомобилистов стоят за медсправками у диспансеров в Оренбурге, Ярославле, а также в Калининграде. По данным СМИ, в Калининграде стоимость справки сейчас составляет 210 рублей, но после вступления изменений в силу цена вырастет в 20 раз.

Об изменениях правил медосвидетельствования водителей 17 ноября написала «Российская газета». Сообщается, что с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. По данным издания, нововведение должно привести к подорожанию цен на справки.

Между тем, психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, почему анализ на уровень CDT не убережет общество от алкоголиков за рулем.