Смертность и коррупция. Водители об отзыве прав Минздравом
Председатель «Движения автомобилистов России» в эфире НСН заявил, что принятие законопроекта может привести «к самым печальным последствиям».
Медучреждения обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей, а медсправки будут выдаваться в электронном виде. Соответствующий законопроект подготовило МВД. Проблемы со здоровьем водителей могут стать основанием для аннуляции ранее выданных справок и водительских прав. Сейчас лишить водителя прав может только суд.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что принятие законопроекта может привести «к самым печальным последствиям».
«Повышению смертности среди водителей. Водители просто перестанут обращаться в медучреждения, боясь, что эта информация уйдет в госавтоинспекцию и они потеряют права. У нас совершенно не думают о каких-то реальных побочных последствиях определенных решений. Вот чего они добьются. И коррупция само собой», - отметил он.
Напомним, сейчас обследование обязаны проходить кандидаты в водители, а также граждане, меняющие права по истечении срока действия раз в десять лет.
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