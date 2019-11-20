Смертность и коррупция. Водители об отзыве прав Минздравом

Медучреждения обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей, а медсправки будут выдаваться в электронном виде. Соответствующий законопроект подготовило МВД. Проблемы со здоровьем водителей могут стать основанием для аннуляции ранее выданных справок и водительских прав. Сейчас лишить водителя прав может только суд.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что принятие законопроекта может привести «к самым печальным последствиям».