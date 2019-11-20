Нарколог: Анализ на алкоголизм от пьяниц за рулем не спасет

«Сейчас противопоказанием к управлению транспортным средством является наличие алкогольной зависимости. Выявление данного фермента в количестве больше нормального позволяет лишь заподозрить наличие зависимости, но не является ее эквивалентом. Фермент повышается в крови тогда, когда человек употребляет алкоголь непрерывно на протяжении, например, двух недель. Даже если в небольших дозах. Но как только человек прекращает употреблять и воздерживается те же две недели, то фермент приходит в норму, несмотря на то, что алкогольная зависимость никуда не делась. Любой зависимый от алкоголя человек как минимум две недели в году трезвым ходит. Это никак не страхует общество и государство от того, что он будет управлять транспортным средством», - пояснил медик.

Он отметил, что доказать наличие у человека хронического алкоголизма очень непросто.

«Если человек будет отрицать факты злоупотребления алкоголем при расспросе, то никак это не установить. Если его не госпитализировали по скорой помощи, если не поступали выписки в наркодиспансер. Но решение принято, в течение нескольких лет посмотрим, станет ли наше движение более безопасным или нет», - заключил Ковтун.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, к чему приведет принятие законопроекта, который обязывает медучреждения сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей.

