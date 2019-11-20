Нарколог: Анализ на алкоголизм от пьяниц за рулем не спасет
Психиатр-нарколог в эфире НСН объяснил, почему анализ на CDT могут пройти и хронические алкоголики.
22 ноября в России вступают в силу новые правила обязательного медосвидетельствования водителей. В частности, у водителей будут исследовать показатели карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Повышенный показатель CDT является одним из признаков хронического алкоголизма.
По мнению координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова, это приведет к всплеску коррупции при проведении тестов, потому что указанные в новых правилах контрольные уровни концентрации CDT в крови (1,2%) оказались ниже тех, что характерны для абсолютно непьющих людей (1,3-1,7%). Таким образом, чтобы получить справку об отсутствии алкогольной зависимости? водителям придется давать медикам взятки, считает Шкуматов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, почему анализ на уровень CDT не убережет общество от алкоголиков за рулем.
«Сейчас противопоказанием к управлению транспортным средством является наличие алкогольной зависимости. Выявление данного фермента в количестве больше нормального позволяет лишь заподозрить наличие зависимости, но не является ее эквивалентом. Фермент повышается в крови тогда, когда человек употребляет алкоголь непрерывно на протяжении, например, двух недель. Даже если в небольших дозах. Но как только человек прекращает употреблять и воздерживается те же две недели, то фермент приходит в норму, несмотря на то, что алкогольная зависимость никуда не делась. Любой зависимый от алкоголя человек как минимум две недели в году трезвым ходит. Это никак не страхует общество и государство от того, что он будет управлять транспортным средством», - пояснил медик.
Он отметил, что доказать наличие у человека хронического алкоголизма очень непросто.
«Если человек будет отрицать факты злоупотребления алкоголем при расспросе, то никак это не установить. Если его не госпитализировали по скорой помощи, если не поступали выписки в наркодиспансер. Но решение принято, в течение нескольких лет посмотрим, станет ли наше движение более безопасным или нет», - заключил Ковтун.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, к чему приведет принятие законопроекта, который обязывает медучреждения сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья водителей.
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