Автовладельцы поспорили о необходимости введения компактных номеров в России
Автовладельцы обсудили в эфире НСН «за» и «против» замены стандартных автономеров на компактные.
Россияне, влaдеющие мотоциклaми и японскими aвтомобилями, смогут использовaть компaктные номерные знaки нового формaтa, пишет гaзетa «Коммерсaнт» со ссылкой нa МВД.
Кaк пояснилa официaльный предстaвитель МВД Иринa Волк, знaки меньшего рaзмерa не зaпрещены, но их можно устaнaвливaть только нa мaшинaх, не приспособленных для регистрaционных номеров стaндaртного формaтa, отмечает Газета.ру.
Выдaвaться тaкие знaки в ГИБДД не будут до вступления в силу ГОСТa (предположительно до 4 aвгустa 2020 годa). Мотоциклистaм и влaдельцaм «японок» придется зaкaзывaть их в чaстных фирмaх, у которых есть выдaнное ГИА свидетельство об утверждении изготовленного обрaзцa, добавляет RT.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в эфире НСН нововведение, которое касается номеров на мотоциклы и японские автомобили. По его мнению, их замена была ожидаема автовладельцами.
«Это надо было сделать еще 100 лет назад. Владельцы американских и японских автомобилей, не только мотоциклисты ждали этой замены много лет. У меня у самого в последние 20 лет было несколько праворульных машин, и приходилось ставить номер на бампере, дополнительное освещение. Для владельцев американских и японских праворульных машин, которые имеют квадратное штатное место под номерной знак, замена стандартных российских номеров на компактные будет соответствовать штатному месту на ТС. Это очень удобно и эстетично», - отметил парламентарий.
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН выразил недовольство заменой стандартных российских номеров на новые, компактные на мотоциклах и некоторых типах машин.
«Я не считаю, что были какие-то серьезные проблемы с обычными номерами. Можно было обойтись без их замены. Если бы за это не надо было деньги платить и добровольно, хочешь – приобретай, хочешь – не приобретай, тогда – пожалуйста. А когда замена идет в принудительном порядке, то, на мой взгляд, это ничем не оправдано, кроме одного – опять автомобилисты становятся дойной коровой для государства», - считает автоэксперт.
Вячеслава Лысакова не смущает необходимость заказывать нестандартные номера в частных компаниях.
«Ничего в этом революционного нет. И сейчас, если вы хотите заказать дубликаты номерных знаков, вы можете это сделать за десять минут. Напомню, некоторое время назад появился новый административный регламент МВД, который позволяет без дополнительных документов, кроме документов на автомобиль, заказать сколько угодно дубликатов своих номеров», - напомнил депутат.
Ранее свои сомнения на запрет старых автомобилей на российских дорогах в эфире НСН высказал председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
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