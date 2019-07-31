«Автомобилисты России» призвали выдавать госномера в автосалонах
Глава общественного объединения «Движение автомобилистов России» заявил в эфире НСН, что государственные регистрационные знаки не должны быть привязаны к субъектам РФ.
Уже со следующего года россияне смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. С 1 января 2020 года российские автовладельцы будут иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».
В эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин призвал пойти дальше и разрешить россиянам получать номера в автосалоне при покупке машины (слушайте аудио).
«Я думаю, что сама по себе возможность получения государственных регистрационных знаков у изготовителя положение немножко улучшает. Но я думаю, что следовало бы еще легализовать практику получения этих государственных регистрационных знаков непосредственно в автосалоне. Это было бы самым удобным, что никуда не надо ездить, получая машину вместе с номерами. Такая практика одно время существовала, потом почему-то от нее отказались, но сейчас, мне кажется, надо это в России восстанавливать», — сказал он.
Кроме того, собеседник НСН предложил сделать госномера федеральными и принадлежащими автовладельцу.
«Надо восстанавливать практику о том, что государственный регистрационный знак должен принадлежать его владельцу, чтобы он мог им распорядиться, продать машину вместе с этим знаком или наоборот оставить его себе. А для этого надо, чтобы такой знак не был привязан к субъектам Российской Федерации. Сейчас мы снова к этой практике вернулись, на мой взгляд, совершенно напрасно. С моей точки зрения, поскольку у нас единые правила по всей стране и эксплуатация машины по всей стране может осуществляться по одним и тем же нормам, государственный регистрационный знак должен иметь федеральный характер и не привязываться к конкретному субъекту», — заявил Виктор Похмелкин.
Ранее стало известно, что в России могут урезать размеры парковочных мест в городах, чтобы мотивировать людей пересаживаться на малолитражки. В эфире НСН зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал это предложение, увидев в этой инициативе попытку собрать побольше денег.
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