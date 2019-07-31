«Автомобилисты России» призвали выдавать госномера в автосалонах

Уже со следующего года россияне смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. С 1 января 2020 года российские автовладельцы будут иметь право на получение номеров после присвоения транспортному средству госномера в регистрационном подразделении или «изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

В эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин призвал пойти дальше и разрешить россиянам получать номера в автосалоне при покупке машины (слушайте аудио).

«Я думаю, что сама по себе возможность получения государственных регистрационных знаков у изготовителя положение немножко улучшает. Но я думаю, что следовало бы еще легализовать практику получения этих государственных регистрационных знаков непосредственно в автосалоне. Это было бы самым удобным, что никуда не надо ездить, получая машину вместе с номерами. Такая практика одно время существовала, потом почему-то от нее отказались, но сейчас, мне кажется, надо это в России восстанавливать», — сказал он.