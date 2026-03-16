Трамп: США не были обязаны помогать НАТО с поддержкой Украины
Президент США Дональд Трамп заявил изданию Financial Times, что Вашингтон не был обязан помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины, которая находится за тысячи миль от США.
По словам главы государства, он не верит в готовность стран Североатлантического альянса вступиться за США. Глава Белого дома отметил, что Альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива.
Ранее Трамп заявил, что ряд стран планирует отправить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
