Трамп: США не были обязаны помогать НАТО с поддержкой Украины

Президент США Дональд Трамп заявил изданию Financial Times, что Вашингтон не был обязан помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины, которая находится за тысячи миль от США.

СМИ: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива

По словам главы государства, он не верит в готовность стран Североатлантического альянса вступиться за США. Глава Белого дома отметил, что Альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявил, что ряд стран планирует отправить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
